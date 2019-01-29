Медведчук закликав створити «автономний регіон Донбас» і записати це в Конституцію

Голова політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктор Медведчук заявив 29 січня про необхідність створення «автономного регіону Донбас» і закріплення цього статусу в Конституції України. У виступі на партійному з’їзді Медведчук заявив, що його політична сила має план встановлення миру на Донбасі.

«План... передбачає створення автономного регіону Донбас у складі України – зі своїм парламентом, урядом і іншими органами влади», – вказав політик.

Медведчук вважає, що домовленості можуть бути досягнуті у чотирикутнику Київ – Донецьк –Луганськ – Москва.

Медведчук на з’їзді партії «Опозиційна платформа – за життя» висловив підтримку кандидату в президенти України Юрію Бойку. З'їзд ухвалив висунути цю кандидатуру на виборах.

Представниця президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила в ефірі «5 каналу», коментуючи висловлювання Медведчука, що його позиція є віддзеркаленням поглядів президента Росії Володимира Путіна.

«Вважайте, Путін словами Медведчука сказав «хочу Донбас» так, як він захотів Крим… Медведчук на замовлення Путіна чітко розуміє, що їм треба вкинути ту автономію, через яку, можливо, він зможе управляти політичними процесами всередині України», – сказала Ірина Луценко.

Станом на 29 січня Центральна виборча комісія зареєструвала 23 кандидати в президенти України. Чинний президент Петро Порошенко 29 січня заявив про висунення своєї кандидатури на другий термін на посаді.