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29 Січень 2019, Київ 18:20
Новини | Політика

Сергій Тарута став 23-м кандидатом у президенти України

Політична реклама із зображенням Сергія Тарути з'явилася ще до його офіційної реєстрації кандидатом

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Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у президенти позафракційного депутата Верховної Ради Сергія Таруту. Його висунули представником від політичної партії «Основа».

Таке рішення ЦВК ухвалила на засіданні 29 січня. Станом на цей день кандидатами у президенти України вже зареєстрували 23 осіб.

Крім того, вже подали документи для реєстрації кандидатами в президенти шоумен Володимир Зеленський, екс-голова Служби безпеки України Ігор Смешко, народний депутат III, VI і VII скликань Інна Богословська, лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко.

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