Сергій Тарута став 23-м кандидатом у президенти України

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у президенти позафракційного депутата Верховної Ради Сергія Таруту. Його висунули представником від політичної партії «Основа».

Таке рішення ЦВК ухвалила на засіданні 29 січня. Станом на цей день кандидатами у президенти України вже зареєстрували 23 осіб.

Крім того, вже подали документи для реєстрації кандидатами в президенти шоумен Володимир Зеленський, екс-голова Служби безпеки України Ігор Смешко, народний депутат III, VI і VII скликань Інна Богословська, лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко.