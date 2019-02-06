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06 Лютий 2019, Київ 13:38
Політика

Нікому, нікому, тільки Медведчуку. Міністр інфраструктури України про поїздки громадян країни до Росії

Володимир Омелян, міністр інфраструктури України

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Український залізничний монополіст АТ «Укрзалізниця» оголосив, що вдвічі скорочує курсування поїздів з України до Росії. Поїзди «Одеса-Москва» та «Харків-Москва» будуть ходити не щодня, а через день. Кількість поїздів між двома країнами стабільно скорочується впродовж останніх чотирьох років.

Прямого авіасполучення між країнами немає з 2015 року.

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Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, коментуючи новину про скорочення кількості поїздів з України до Росії, написав на своїй сторінці в Facebook, що вважає це рішення правильним і сподівається, що кількість поїздів до Росії впродовж найближчих двох років «зменшиться до нуля через відсутність попиту і перемоги здорового глузду». Омелян не вперше висловлюється за повне припинення будь-якого прямого транспортного сполучення між Україною і Росією.

– Зараз немає прямого авіасполучення між Україною і Росією. Чи є у вас якісь дані про збитки авіакомпаній, які все одно літають, але тепер через Білорусь?

– Насправді ніяких збитків немає. Навпаки, у нас різко впала терористична небезпека з боку Російської Федерації, тому що вони могли б повторити те, що вони зробили з пасажирами, на жаль, горезвісного рейсу MH17, коли вони фактично за вказівкою Путіна, це моя особиста думка, дали команду збити цей пасажирський лайнер, і загинули сотні людей.

У випадку України це було зваженим рішенням, ми хотіли зберегти людські життя, виключити ситуацію, коли росіяни провокують дестабілізацію регіону, дадуть команду збити ще один авіалайнер, і ми закрили повітряний простір як для двостороннього сполучення з Російською Федерацією, так і для транзиту літаків над територією України. Ніяких збитків авіаційній галузі це не завдало.

За 2018 рік в Україні перевезли 20,5 мільйонів пасажирів – це рекорд. І є стійка тенденція до подальшого зростання

Більше того, ми бачимо, що галузь динамічно розвивається: за 2018 рік в Україні перевезли 20,5 мільйонів пасажирів – це абсолютний рекорд всіх часів існування авіації в нашій державі. І є стійка тенденція до подальшого зростання. Розвиваються аеропорти, завдяки чесній конкуренції та здешевлення авіаквитків збільшується кількість авіакомпаній. Це і було нашою метою. Тому, я вважаю, що закриття російського напрямку тільки зіграло на користь українським авіакомпаніям і українським пасажирам.

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– А борт Медведчука літає?

– Це не наша компетенція. В окремих випадках спецслужби можуть давати дозвіл, виходячи з власної інформації або власної позиції. Якщо вас цікавить питання Медведчука, то моя особиста думка, що його місце в тюрмі.

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– Ви говорили, що залізничне сполучення між Україною і Росією ви також плануєте припинити. На якій стадії ця ідея? Чи буде вона реалізована?

– З нашого боку ми підготували всі відповідні пропозиції з відповідними обґрунтуваннями, направили в уряд. Питання не було предметом окремого розгляду, тому рано щось коментувати. Але те, що ми бачимо об'єктивно, що в минулому році вперше кількість пасажирів, які скористалися залізничним напрямком в бік Європейського союзу, перевищила так званий російський напрямок. Відбувається природне скорочення інтересу з боку українців до поїздок у Росію. Це дуже добре. Тобто, так чи інакше цей напрямок засохне або сам по собі, або це можна трохи прискорити рішенням уряду.

– Наша журналістка спілкувалася з пасажирами поїзда «Львів-Москва», вони скаржилися, що практично немає квитків на сайті «Укрзалізниці». Що робити людям, у яких там родичі, наприклад?

– За підсумками минулого року, пасажиропотік в російському напрямку впав на 15%, навіть більше. Це об'єктивний показник.

– Це залізничний?

– Залізничний. Це об'єктивний показник: не тому, що хтось скорочував кількість поїздів, скоротилася кількість людей, які хочуть подорожувати в Росію.

– Є ще поїзди, такі як «Кишинів-Москва», він йде через територію України. Що з ними?

– Наразі ми жодним чином не блокуємо транзит, і тут ніяких обмежень і не пропонували. Наша пропозиція стосувалася виключно українсько-російського сполучення.

– Чи буде припинений рух пасажирських автобусів між Україною і Росією?

– Я думаю, що нам потрібно йти «степ-бай-степ». Спочатку була авіація, все було зроблено правильно, ми досягли результату. Потім може бути залізниця, а далі предметом може стати автобусне сполучення. Для мене як для міністра і людини дико, що в стані війни українці їздять до Росії. З будь-яких причин – сімейних питань, заробітків, чого завгодно. Вибачте, так не буває!

– Але ви ж, напевно, бачили кількість оголошень, нелегальні ось ці мікроавтобуси, маршрутки возять людей в Москву, з Бахмута, наприклад.

– Ми це бачили. Для цього ми провели так звану автобусну реформу минулого року, щоб навести порядок серед автобусних перевізників, щоб вони вийшли з тіні і не було незрозумілих маршруток, які не зрозуміло в якому стані возять людей в межах України і, безумовно, в міжнародних напрямках також. Коли ми наведемо порядок з цим, ми зможемо переходити в площину, куди краще або вигідніше їздити.

Але, знову-таки, вся політика Міністерства інфраструктури спрямована на те, щоб українці подорожували в напрямку Європейського союзу, в західний світ. І вона правильна, вона працює. Свого часу це було зроблено в країнах Балтії на початку дев'яностих років, коли максимально здешевили авіаційні перевезення і спростили доступ до країн ЄС, і жителі балтійських країн – спочатку молодь, а потім старше покоління – самостійно вибрали європейський напрямок і їздили в Європу. Це ж станеться і в Україні.

– Але це упорядкування маршрутних таксі, автобусного транспорту на якому етапі зараз?

– Ми почали з міжобласних сполучень, ми почали наводити порядок з нелегалами. Збільшилася кількість рейдів з другої половини минулого року. Як ви знаєте, працює електронний кабінет перевізника, де будь-який громадянин або правоохоронний орган може перевірити, чи має цей автобус з цим номерним знаком право на перевезення пасажирів, чи є у нього ліцензія, і відповідно приймати інші заходи.

Оригінал – на сайті «Настоящее время», спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»

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