У ДПСУ спростували повідомлення, що «заборону на в’їзд чоловікам із Росії зняли»

Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян в ефірі проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії спростував повідомлення деяких засобів інформації, ніби «заборона на в’їзд чоловікам із Росії знята».

На запитання, чи й нині, після скасування дії воєнного стану, громадяни Росії, чоловіки у віці від 16 до 60 років, крім певних гуманітарних питань, як виняток, – як і раніше, все одно не можуть потрапити на територію України, Слободян відповів: «Переважно так».

«Але ви самі вірно зробили ремарку, що, якщо чоловік їде з метою, наприклад, возз’єднання з сім’єю, для участі в освітніх чи спортивних заходах, і не порушував законодавства України щодо відвідування тимчасово окупованих територій, то, звісно, ми будемо ухвалювати позитивне рішення», – додав речник.

Він нагадав, що воєнний стан скасовано, бо загроза реального вторгнення Росії на територію України втратила гостроту, – але вона повністю не зникла. «Тому посилений контроль за в’їздом іноземців на територію України, і в першу чергу громадян Росії, буде зберігатися, і Державна прикордонна служба буде продовжувати детально вивчати обставини поїздки кожного громадянина Росії в Україну», – наголосив Слободян.

Речник звернув увагу, що «жінки також можуть брати участь, наприклад, у дестабілізаційних заходах на території України чи виконувати інші доручення спецслужб» Росії. «Тому і жінки також є в полі нашої уваги, ми спілкуємося з ними і вивчаємо детально всі обставини поїздки на територію України», – сказав представник ДПСУ.

За його словами, і при запровадженні воєнного стану, і при його скасуванні законодавство України не змінюється і не змінювалося, і особливу увагу приділяють громадянам загалом 70 країн міграційного ризику – щодо них здійснюють процедуру паспортного контролю другої лінії, тобто детальне вивчення обставин, пов’язаних із візитом.

Раніше 28 грудня інтернет-видання «Гордон» оприлюднило інтерв’ю з Олегом Слободяном, у якому, зокрема, навело від його імені слова: «Заборона на в’їзд чоловікам із Росії знята. Але Держприкордонслужба продовжує проводити контроль, уточнюючи мету їхнього візиту до України». Ці слова передрукували й інші засоби інформації.

Сам Олег Слободян після цього звернувся у фейсбуці до журналістів: «Задля внесення ясності в питання контролю за в’їздом іноземців після зняття воєнного стану повідомляю, що Державна прикордонна служба продовжує здійснювати посилені заходи контролю за в’їздом іноземців на територію України. Звісно, що в епіцентрі нашої уваги – громадяни Росії – повносилі чоловіки, які можуть брати участь в дестабілізаційних антиукраїнських заходах. Однак прикордонному контролю другої лінії також піддаються і жінки, оскільки і вони можуть працювати за завданнями спецслужб Росії».

Воєнний стан був запроваджений на частині території України на термін із 26 листопада до 26 грудня. Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал під час наради про заходи для запровадження воєнного стану під головуванням президента Петра Порошенка 30 листопада повідомляв: «У пунктах пропуску здійснюються посилені заходи контролю. На сьогодні обмежено в’їзд іноземців, перш за все громадян Росії. Не пропускаються громадяни Росії віком від 16 до 60 років, особи чоловічої статі».

Порошенко після тієї наради повідомляв у фейсбуці: «Україна ввела обмеження щодо в’їзду громадян Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років, щоб Росія не формувала в Україні загони «приватних» армій, які насправді є представниками Збройних сил Росії. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році».

Ці обмеження мали винятки – такі самі, про які нині згадав Олег Слободян. Як інформував 28 листопада в інтерв’ю проектові Радіо Свобода, Радіо Донбас.Реалії начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації ДПСУ Андрій Демченко, іноземцям, зокрема громадянам Росії, треба буде довести мету свого візиту до України, при цьому також здійснюється перевірка, чи ці іноземці не відвідували незаконним чином тимчасово окуповані території України.

Але прямої «заборони на в’їзд чоловіків, громадян Росії, до України» не запроваджували.