Воєнний стан: чи пропускатимуть громадян Росії до України?

У десяти областях України запроваджено воєнний стан, посилено патрулювання державних і адміністративних кордонів і огляд тих, хто в'їжджає і виїжджає. Яким чином воєнний стан позначиться на іноземцях, які в'їжджають в Україну? Чи можна відвідувати Україну росіянам у цей період, і що для цього потрібно?

У зв’язку із запровадженням воєнного стану Державна прикордонна служба України (ДПСУ) приведена в повну бойову готовність. Силовики зосереджуються на додатковому посиленні кордону і його режиму шляхом залучення резервів і збільшення нарядів, повідомив Радіо Донбас.Реалії начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації ДПСУ​ Андрій Демченко.

За наявності правових підстав іноземцям і особам без громадянства забороняється в’їзд в Україну

«В пунктах пропуску відбуваються заходи посилення прикордонного контролю, зокрема здійснюється інтерв’ювання громадян, які можуть підпадати під профільні ризики. За наявності правових підстав іноземцям і особам без громадянства забороняється в’їзд в Україну, у визначеному законодавством порядку. Державна прикордонна служба, як складова сектору безпеки оборони України, готова до виконання поставлених завдань, що пов’язані з воєнним станом. Зокрема це стосується обмеження в праві в’їзду-виїзду на державному кордоні», – зазначає Демченко.

Крім того іноземцям, зокрема громадянам Росії, треба буде довести мету свого візиту до України. Для полегшення в’їзду росіянам бажано мати нотаріально завірене запрошення, але це не гарантує того, що громадянина сусідньої держави пропустять на територію України, пояснює Андрій Демченко.

Якщо людина незаконно відвідувала тимчасово окуповані території України – її не пропускають в країну

«Відповідно до законодавства, запрошення не є документом, який дає право для перетину кордону. Це може бути лише як підтверджуючий факт того, куди людина може їхати. Але не факт, що воно дійсне. Тому, якщо людина, під час перетину кордону, я маю на увазі іноземців, до яких відносяться і громадяни Росії, не можуть підтвердити мету своєї поїздки в Україну, тому їм може буде відмовлено в праві в’їзду. Якщо людина має на руках якесь запрошення, але незаконно відвідувала тимчасово окуповані території України – їх не пропускають в країну і проставляється заборона в’їзду в Україну», – розповів Демченко.

Громадянам, що в’їжджають на територію України вперше, доведеться пройти фіксацію їхніх біометричних даних. Фіксація здійснюється в аеропортах та автомобільних пунктах пропуску шляхом сканування 5 пальців правої, або лівої руки. У разі слідування іноземців поїздом фіксація біометричних даних проводиться безпосередньо у вагонах поїздів шляхом сканування відбитку вказівного пальця правої або лівої руки.

Подальша ідентифікація іноземців та осіб без громадянства, біометричні данні яких були зафіксовано під час їхнього першого в’їзду в Україну, здійснюється шляхом сканування відбитків від одного до чотирьох пальців правої чи лівої руки.

Також іноземцям бажано мати при собі документ, що підтверджує повернення в країну проживання, або громадянства. Наприклад зворотній квиток.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)