У партії Медведчука відреагували на рішення ГПУ відкрити справу про держзраду

У партії «Опозиційна платформа – за життя» назвали звернення в Генпрокуратуру депутата Андрія Тетерука проти голови політради цієї партії Віктора Медведчука «передбачуваним і юридично нікчемним наклепом».

«Чергова дика, популістська заява, пронизана повним запереченням Конституції, стоїть в одному ряду з недавньою заявою лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка, який закликав «звільнити Україну від Медведчука», – йдеться у заяві партії.

Як випливає з повідомлення, Віктор Медведчук має дати «юридичну відповідь» щодо кримінальних проваджень, в яких він фігурує.

5 лютого Генеральна прокуратура України повідомила, що відкрила кримінальне провадження проти проросійського політика, голови політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука за статтями «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». Справу відкрили за зверненням народного депутата Андрія Тетерука через заяву Медведчука на партійному з’їзді 29 січня, де він заявив про необхідність утворення так названого «автономного регіону Донбас».

Голова політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктор Медведчук 29 січня заявив, що його політична сила має план встановлення миру на Донбасі. За його словами, необхідно створити «автономний регіон Донбас» і закріпити цей статус в Конституції України. Медведчук вважає, що домовленості можуть бути досягнуті у чотирикутнику Київ – Донецьк – Луганськ – Москва.

Представниця президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила в ефірі «5 каналу», коментуючи висловлювання Медведчука, що його позиція є віддзеркаленням поглядів президента Росії Володимира Путіна.

Віктор Медведчук, лідер українського проросійського руху «Український вибір» і голова політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», відомий також як кум президента Росії Володимира Путіна. Медведчук завдяки особистим стосункам із Путіним відігравав певну роль в обміні українських заручників на затриманих в Україні за антиукраїнську діяльність росіян і проросійських діячів. При цьому такі обміни не відбуваються вже тривалий час.