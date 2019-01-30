Медведчук озвучив план Росії, як віддати нам зруйнований і зазомбований Донбас – Фірсов

Гості програми «Ваша Свобода»: Олексій Голобуцький, політичний експерт; Єгор Фірсов, народний депутат України VII-VIII скликань; Юрій Павленко, народний депутат України («Опоблок»).

«Автономний регіон Донбас» у складі України зі своїм парламентом, урядом й іншими органами влади запропонував створити голова політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктор Медведчук. Таким є його план зі встановлення миру на Донбасі.

Інна Кузнецова: Пане Голобуцький, як ви оцінюєте такий план Віктора Медведчука?

Автономія Донбасу і повернення зі своїм парламентом, зі своїм політичним устроєм назад – це кінець нашій євроінтеграції

​Олексій Голобуцький: Будь-який план має право на життя. Але Медведчук виконує завдання Кремля. Проте цю дискусію так чи інакше доведеться починати. Кремль ставить нас у таку «виделку». Автономія Донбасу і повернення зі своїм парламентом, зі своїм політичним устроєм назад – це кінець нашій євроінтеграції, ідеям щодо НАТО і так далі.

Жоден політичний діяч не артикулював позицію, що заради майбутнього України в Європі, можливо, треба задуматися над тим, що не можемо військовим чином повернути назад ні Донбас, ні Крим, а під санкціями і західним тиском Росія може жити ще десятиріччя, а медицина допоможе Путіну проіснувати як лідеру Росії ще років 20-30, можливо, й більше. І весь час ми чекатимемо?

Повернення Криму з прийшлим бурятським населенням і Донбасу з тим, що вони там понаробили, включення їх у політичний процес – це, м’яко кажучи, зміна політичного вектору взагалі в Україні.

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Політичний режим в Росії може змінитися у будь-який момент. Можуть відбутися такі процеси, про які зараз навіть не задумуємося

Інший варіант – варіант автономії. Бо Росія розуміє, що у тому варіанті, який планували вони, не відбудеться – електорально немає жодної підтримки, і наступний парламент все одно не зможе ухвалити будь-яких конституційних змін щодо політичного устрою, федералізації і так далі.

Росія вже поза міжнародним правом. Найбільший злочин – анексія Криму, бо це відвертий злочин. Інші злочини – більш дрібні для міжнародного права. Росія нас просто поставить перед фактом: чи в такому варіанті повернення Донбасу, тобто автономія і так далі, чи ніякого повернення.

З самого початку всі переговори йшли через Медведчука. Медведчук – це ланка, яка з’єднує Путіна і Україну

Політичний режим в Росії може змінитися у будь-який момент. Можуть відбутися такі процеси, про які зараз навіть не задумуємося.

Якщо дати тиждень-два на евакуацію всіх росіян, російських військових, спецслужби з Донбасу, за два тижні вони спокійно вирішать це питання. Будь-яке заперечення, що це не російська агресія, це не так. Можна сказати, що там були певні елементи громадянського конфлікту. На Донбасі зібралося безліч протиріч. І проти власних олігархів, які реально гнобили Донбас, перетворили його у зону повного контролю. Побачивши Євромайдан, вони хотіли зіграти. Так колись вони зіграли з Ющенком – налякали. Але вони переграли самі себе.

Медведчука треба було витискати з самого початку. Але треба розуміти нашу владу, якщо Путін вже зараз взагалі не хоче спілкуватися з нинішнім президентом України. З самого початку всі переговори йшли через Медведчука. Медведчук – це ланка, яка з’єднує Путіна і Україну. Існує хоч якась комунікація.

Нам європейці не дадуть ухвалити закону, що просто проросійські політичні сили (це треба було ухвалювати у 2014 році) не мають права мати взагалі якесь представництво. Але у нас 20-30% населення поділяють такі погляди. Із Кримом і з Донбасом їх було б 50%. У «гетто» їх загнати не можемо, з демократичної точки зору.

– Пане Фірсов, як ви оцінюєте цю заяву Віктор Медведчука?

Це план Росії віддати нам Донбас, зруйнований, зазомбований, статус якого був би закріплений на рівні Конституції

​Єгор Фірсов: Самого Медведчука я вважаю прямим, відвертим ворогом. Це заява ворога, яка свідчить про те, що так думає Росія, так думає Путін. Через свій рупор – Медведчука, до речі, і деякі ЗМІ, які напряму Медведчуку належать, цю ідею зараз максимально озвучують.

Ця ідея стара. Вперше була озвучена у 2014-у. Ми її почули з перехвату переговорів між Бородаєм, колишнім ніби очільником «ДНР», і Стрєлковим. Зараз її знову офіційно і гучно озвучив Віктор Медведчук. Це план Росії віддати нам Донбас, зруйнований, зазомбований, статус якого був би закріплений на рівні Конституції.

Напевне, немає людини у світі, яка чітко знала б, як вирішити цей конфлікт. Але мир потрібен. Один план Москви нам намагаються нав’язати упродовж п’яти років, щоб ми Донбас забрали на умовах Росії. Нам треба після виборів, які будуть 31 березня, перезавантажувати наші відносини, створювати майданчики, на яких це питання вирішувати разом з США, Британією, Німеччиною...

– Пане Павленко, всіх здивувало, чому подібні плани оголошував Віктор Медведчук, а не кандидат у президенти Юрій Бойко? І, як ви вважаєте, як поставляться до цього плану мешканці окупованого Донбасу?

Юрій Павленко: Юрій Бойко як кандидат у президенти був учасником з’їзду і не міг, відповідно до закону, агітувати за себе і формувати пункти своєї програми.

Громадяни України, мешканці сьогодні неконтрольованої частини Донбасу, дуже давно чекають від України кроків назустріч. Натомість українська влада останні роки демонструє достатньо агресивну позицію – позабирала у них пенсії, позбавила соцвиплат і навіть перспектив життя в Україні. Це стосується і 1,5 мільйонів переселенців, права яких обмежуються і з точки зору виборів.

Думаю, що подібні заяви, звернення, формування більш-менш чіткого плану, як ми бачимо повернути і людей, і відновити територіальну цілісність, людьми мають сприйматися позитивно.