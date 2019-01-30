Гра на полі Росії: Медведчук пропонує створити «автономний Донбас» (огляд преси)

Президентські вибори-2019 можуть перетворитися на справжній «батл». Чи готове суспільство до таких випробувань? – досліджує газета «День». Коментуючи заяву Петра Порошенка про наміри йти знову в президенти, видання зазначає, що він змушений був зробити потужний старт після помпезного з'їзду Юлії Тимошенко. Звідси і відповідна дата, і масштаб організації пропрезидентського заходу. Видання пише, що показовим було й те, що саме в цей час паралельно проходив з’їзд політичної сили «Опозиційна платформа – За життя», який висунув кандидатом в президенти Юрія Бойка. На цьому ж з’їзді виступали і Вадим Рабінович, і Віктор Медведчук... Останній запропонував створити автономний регіон Донбас у складі України. «Це передбачає, що в ньому будуть працювати органи самоврядування – парламент, уряд й інші, які будуть здійснювати життєдіяльність на Донбасі», – заявив Медведчук. Тобто всі ці люди, які протягом багатьох років фактично відкрито грають на полі Росії і які в результаті пропонують подібні ідеї, так і не отримали належної уваги і оцінки з боку правоохоронних органів України, обурюються газетярі.

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік запропонував новий план щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Згідно з цим планом, ООН та ОБСЄ мають діяти не паралельно, а разом під спільним керівництвом на чолі з так званим спеціальним представником: це стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і спостережної місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях. Водночас планом пропонується створення перехідної адміністрації ООН в окремих районах Донецької та Луганської областей, яка стежитиме за втіленням мирного плану та реінтеграції цих регіонів. Про те, чим відрізнятиметься новий план від попередніх домовленостей і чи буде він чіткішим і прийнятним для сторін, аналізує газета «День». Насамперед експерти видання нарікають, що цей план не був погоджений з Києвом. Перш за все потрібно знати, чи цей план доповнює Мінські домовленості, чи скасовує їх. Окрім того, коли йдеться про місію ООН на Донбасі, то мовиться про військову місію. А на яку поліцейську місію ООН на окупованій території можна покладатися, якщо там стоїть російська армії з важким озброєнням? – цікавляться експерти. Їм важко уявити ефективність такої місії в подібних умовах. До того ж, перш ніж вирішувати питання Донбасу, треба визначитися з Росією, адже ні ООН, ні ОБСЄ поки що офіційно не визнали її стороною конфлікту. На цьому наголошується в статті «План Сайдіка»: наразі більше запитань».

Газета «Україна молода» пише про необхідність повернення в паспорт громадян України графи «національність». Видання зазначає, що у Положенні про паспорт, на порушення принципу верховенства права, закріпленого в міжнародно-правових актах ООН і Ради Європи та національному законодавстві, комуністична більшість (так звана «група 239») Верховної Ради вилучила графу «національність» у паспорті. Згідно з Положенням, на прохання громадянина, до паспорта можуть бути внесенi дані про дітей, групу крові та резус-фактор. Але вносити в паспорт дані про свою національність чи національність дитини заборонено. Газета пише, що від часу ухвалення урядом Кінаха постанови №1367 минуло понад 16 років. За цей час в Україні народились 15 мільйонів дітей. Хто вони за своєю національністю? – запитує видання у статті «По крові і паспорту!».

Перші 23 офіційно зареєстрованих кандидата в президенти допустили неточності при заповненні декларацій, інформує газета «Сегодня». Видання пише, на перевірку йде три календарні дні і вже перевірені декларації 23 кандидатів в президенти. Ще три звіти – в процесі. У Нацагентстві із запобігання корупції знайшли основні неточності, допущені декларантами: кандидати не вказують кадастрові номери об'єктів нерухомості, відзначають транспортні засоби, які відсутні в реєстрах, або не вказують їх ідентифікаційні номери, не відзначають корпоративні права в підприємствах, які перебувають у стані припинення, але ще не припинені, або не вказують юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких вони є.