ГПУ відкрила справу проти Медведчука за підозрою в держзраді

Генеральна прокуратура України повідомляє, що відкрила кримінальне провадження проти проросійського політика, голови політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука за статтями «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Як повідомила 5 лютого у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган, справу відкрили за зверненням народного депутата Андрія Тетерука через заяву Медведчука на партійному з’їзді 29 січня, де він заявив про необхідність утворення так названого «автономного регіону Донбас».

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«Враховуючи, що відповідно до ст.1 Конституції, Україна є унітарною державою, територіальний устрій закріплено у ст.133 цього Закону, а також те, що Росія шляхом забезпечення самопроголошених Донецької та Луганської народних республік (ДНР, ЛНР) живою силою, озброєнням та іншими матеріалами проводить агресивні дії стосовно України, проголошення концепції утворення автономного регіону Донбас сприяє законодавчому закріпленню тимчасово окупованої території всупереч Основному закону й надає іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, в тому числі й інформаційної підтримки», – написала Сарган.

Вона додала, що матеріали кримінальних проваджень передадуть до Служби безпеки України.

Голова політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктор Медведчук 29 січня заявив, що його політична сила має план встановлення миру на Донбасі. За його словами, необхідно створити «автономний регіон Донбас» і закріпити цей статус в Конституції України.

Медведчук вважає, що домовленості можуть бути досягнуті у чотирикутнику Київ – Донецьк –Луганськ – Москва.

Представниця президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила в ефірі «5 каналу», коментуючи висловлювання Медведчука, що його позиція є віддзеркаленням поглядів президента Росії Володимира Путіна.

Віктор Медведчук, лідер українського проросійського руху «Український вибір» і голова політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», відомий також як кум президента Росії Володимира Путіна. Медведчук завдяки особистим стосункам із Путіним відігравав певну роль в обміні українських заручників на затриманих в Україні за антиукраїнську діяльність росіян і проросійських діячів. При цьому такі обміни не відбуваються вже тривалий час.

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