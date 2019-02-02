Яценюк закликав Порошенка «звільнити Україну від кума Путіна»

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк закликав президента України Петра Порошенка «звільнити Україну від кума Путіна».

«Моє особисте звернення до Петра Порошенка. Пане президенте, ми звертаємося до членів Європейського союзу, щоб звільнити українських заручників. Я звертаюсь до вас: звільнити Україну від кума Путіна. Він не звільняє заручників – він захоплює заручників рукою свого путінського і антиукраїнського елементу», – сказав Арсеній Яценюк під час з’їзду своєї партії, маючи на увазі Віктора Медведчука.

Яценюк не пояснив, яким чином президент України в межах своїх конституційних повноважень міг би вплинути на «звільнення України» від Медведчука.

Віктор Медведчук, лідер українського проросійського руху «Український вибір» і голова політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», відомий також як кум президента Росії Володимира Путіна. Медведчук завдяки особистим стосункам із Путіним відігравав певну роль в обміні українських заручників на затриманих в Україні за антиукраїнську діяльність росіян і проросійських діячів. При цьому такі обміни не відбуваються вже тривалий час.