Путін відповів на запитання про умови обміну українських військовополонених

Питання обміну українських військовополонених, захоплених в Чорному морі, може бути вирішено після рішення суду, заявив 20 грудня президент Росії Володимир Путін.

Так він відповів на питання журналістів під час щорічної прес-конференції. На питання представника російського видання «Известия» про подальшу долю моряків Путін заявив, що їх прохід через Керченську протоку був «провокацією».

«Їх послали, розраховуючи, що хтось із них загине, і велике невдоволення, я бачу, у правлячих колах викликала та обставина, що ніхто не загинув. Розраховували, що хтось із них загине, але, слава Богу, цього не трапилось. Йде слідство, після кримінального провадження буде ясно, що з цим далі робити», – сказав він.

Раніше аналогічну думку висловлювала речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Читайте також: Росія надає «гуманітарну й іншу» допомогу окупованому Донбасу – Путін​

Після цього кореспондент українського інформаційного агентства УНІАН Роман Цимбалюк спитав, на яких умовах Москва згодна обміняти українських військовополонених і політичних в’язнів.

«Це ж ви як головнокомандувач віддали наказ стріляти по моряках? В мене питання, які умови обміну українських політв'язнів і українських військовослужбовців. Вам же потрібні громадяни Росії? Чи ні?» – спитав Цимбалюк.

Путін заявив, що питанням обміну займається його кум, лідер українського проросійського руху «Український вибір» і голова політради проросійської партії «За життя» Віктор Медведчук.

«Ми займалися весь час, пан Медведчук за дорученням (президента України Петра – ред.) Порошенка, до речі, постійно займається, і зовсім нещодавно теж приїздив до Москви і ставив питання про звільнення українських військових, затриманих у Керченській протоці, точніше, в Чорному морі. Але я вже сказав, ці питання можна буде вирішувати після закінчення кримінальної справи», – заявив президент Росії.

Читайте також: Новий прохід кораблів ВМС ЗСУ через Керченську протоку: для чого це Україні

16 грудня, спілкуючись із журналістами в Києві, Порошенко повідомив, що Віктор Медведчук не бере участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи, яка зокрема займається звільненням полонених з окупованих територій, ще з квітня чи травня нинішнього року.

Тоді він не повідомив, чи долучений Медведчук до переговорів про звільнення військовополонених, захоплених у Чорному морі, проте заявив, що обмін або звільнення будь-кого з українців, яких утримує Росія, залежить від волі Володимира Путіна.

Після силового захоплення Росією військовополоненими українських військових моряків 25 листопада Петро Порошенко повідомляв, що намагався зв’язатися з Володимиром Путіним телефоном, але у Кремлі не захотіли відповідати.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.