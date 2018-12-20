Що сказав Путін про захоплених моряків, Крим, Донбас та вибори в Україні

Президент Росії Володимир Путін 20 грудня відповідав на запитання російських і закордонних ЗМІ. Було чимало питань, що стосувалися України. Путін прокоментував захоплення Росією українських моряків, не забув про Донбасі і Крим, висловив занепокоєння створенням помісної церкви в Україні і продемонстрував, що стежить за рейтингами українських кандидатів у президенти. Відповіді Путіна аналізували у програмі Ваша Свобода: політолог Олеся Яхно, кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк, екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, журналіст Віталій Портников.