«Це просто неможливо збагнути»: Путін відреагував на автокефалію української церкви

Президент Росії Володимир Путін вважає процес створення автокефальної Православної церкви України «прямим втручанням держави в церковне життя».

«Те, що відбувається – це просто неможливо збагнути. Це пряме втручання держави в церковне життя. Такого не було з часів Радянського Союзу. В Україні створили цю розкольницьку церкву стамбульського приходу. Не подобається московський приход? Ну, буде стамбульський», – сказав Путін під час своєї прес-конференції.

Він вважає, що Українська православна церква (Московського патріархату) «була повністю незалежною».

«Може, про це мало хто знає. Вони робили все самостійно, єдиний зв’язок був духовним. А тепер подивіться, яка залежність настала від Туреччини – і призначення, і гроші. Це все за підказкою із Вашингтона. Держсекретар подзвонив в Київ, обговорював цю тему. Це зайве свідчення того, що це теж робиться напередодні виборів, і для подальшого роз’єднання росіян і українців», – зазначив Путін.

Він додав, що «нічого тут хорошого немає, тут очевидне грубе порушення релігійних свобод».

«За цим слідуватиме перерозподіл власності. Він може набути дуже важкий характер, якщо не кривавий. Дуже не хотілося би, аби до цього дійшло. Ці люди беззахисні, неозброєні, як правило, жінки літнього віку», – сказав президент Росії.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу.