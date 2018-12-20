Путін розповів про обмін українських моряків – відео

Президент Росії Володимир Путін прокоментував ситуацію із затриманням українських військовослужбовців біля узбережжя Криму. Він зазначив, що «стане зрозуміло, що робити далі, після кримінального провадження». «Вони розраховували (українська влада – РС), що хтось із моряків загине. Цього не сталося. Триває слідство, і після кримінального провадження буде зрозуміло, що далі робити», – зазначив Путін. Про це він заявив 20 грудня під час великої прес-конференції в Москві. Це сімнадцята прес-конференція від приходу до влади Володимира Путіна. На запитання, чи обговорювалися умови обміну українських моряків на громадян Росії, Путін відповів, що все можна вирішити тільки після закінчення розслідування. 25 листопада російські військові біля узбережжя Криму таранили, обстріляли і захопили три плавзасоби ВМС України – катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. За даними Києва, шестеро українських моряків були поранені. ФСБ Росії підтвердила застосування зброї проти українських кораблів, відомство стверджує, що три українські військові кораблі 25 листопада «незаконно перетнули держкордон Росії». (Відео: Reuters)