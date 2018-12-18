(Друкуємо мовою оригіналу)

15 декабря после Объединительного собора в Украине появилась автокефальная объединенная Православная церковь Украины (ПЦУ). Митрополитом Собор выбрал 39-летнего митрополита на тот момент УПЦ КП Эпифания. В то же время УПЦ (МП) на внеочередном Синоде заявила, что не признает решения Собора и считает каноничной только себя. В Крыму и ОРДЛО уже звучат опасения священников о мести за томос от местных структур власти. Детальнее о Соборе и будущем Украинской православной церкви в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили религиозная публицистка Татьяна Деркач и руководитель Донецкой епархии УПЦ (КП) архиепископ Сергий (Горобцов).

– За два месяца до Собора вы не давали комментарии прессе. Вы общались накануне Собора с представителями УПЦ (МП) об их настроениях. Ваше молчание было связано с Собором?

Татьяна Деркач: Отказывалась от комментариев немного про другим причинам. Общение с УПЦ (МП) надо поддерживать, чтобы понимать что будет дальше и как они относятся ко всем событиям. Тем более, что события перед Собором начали сильно накаляться и они стали более непредсказуемыми. Но я уже тогда не рисковала раскладывать по полочкам, кто победит, как будет развиваться Собор.

– Но самая большая интрига – это было участие УПЦ (МП). Только два иерарха не скрывали своего присутствия на этом Соборе. Это была программа максимум для УПЦ (МП) или могло больше иерархов присутствовать?

В Московском патриархате работали механизмы запугивания. Если прийти на этот Собор, сразу лишают сана, забирают храм

​Татьяна Деркач: Когда еще в апреле была анонсирована дорожная карта для автокефалии, было сказано, что 15 архиереев Московского патриархата подписали вместе с Киевским патриархатом прошение к патриарху Варфоломею. Сейчас мы видим двух. По моим данным, должно было быть шесть, потом один накануне отказался. Ситуация стала очень непрогнозируемой после 13 декабря, когда состоялось так называемое совещание Киевского патриархата. Оно проходило очень тяжело и внесло еще больше непредсказуемости.

В Московском патриархате работали механизмы запугивания. Если прийти на этот Собор, сразу лишают сана, забирают храм, не дают служить.

– Еще томос не получен, но скорее всего это уже символическое событие, 6 января 2019 года Епифаний получит из рук Вселенского патриарха Варфоломея томос. Ваше общее впечатление от собора?

Татьяна Деркач: Как мы уже знаем из того, что выплыло в прессу, на Соборе все происходило тяжело, конфликтно. И президенту приходилось несколько раз бегать уговаривать стороны вернуться в зал.

Самую большую проблему составил выбор предстоятеля. У Киевского патриархата были жесткие, достаточно высокие мало выполнимые требования. Собор прошел не хуже, чем проходили соборы в пятом-шестом веках, которые сопровождались криками, скандалами.

– Президент Петр Порошенко, который сидел в импровизированном президиуме Собора рядом с церковными иерархами, активно участвовал в процессе. Насколько нормально вмешательство светского человека, представителя светской власти? Сейчас противники Объединительного собора активно говорят, что это не религиозный проект, а политический проект Порошенко.

Татьяна Деркач: Тут скорее не нормально, когда люди забывают, какую-то часть церковной истории и начинают манипулировать. Потому что церковь никогда не была отделена от государства.

Власть не имеет права вмешиваться в каноны, указывать какого архиерея назначать, менять богослужебный порядок. Что касается таких проектов, я считаю, это абсолютно нормально. Потому что дать автокефалию Вселенский патриарх не может, если он не убедится, что новосозданная церковь не вступит в радикальный конфликт с властью, то есть, ее не начнут подавлять, гнать.

– Есть ли еще какие-то примеры, когда представители власти активно участвовали в создании поместных церквей?

Татьяна Деркач: У нас много автокефальных церквей на Балканах. Там постоянно возникали какие-то конфликты. Был конфликт у церкви с властью, когда была Османская империя. Когда эти церкви выходили из подчинения и появлялась собственная власть, естественно, она старалась быть драйвером получения автокефалии.

– На внеочередном Синоде УПЦ (МП) руководящий делами митрополит Бориспольский и Броварской Антоний сказал, что не признает решения Собора и считает каноничной только свою церковь. Как долго могут существовать две канонические православные структуры? Как вести себя в этом случае журналистам, например? Какую называть каноничной?

Татьяна Деркач: Журналисты не могут оценивать каноничность церкви. Они могут обращаться к иерархам той или другой структуры по титулу, который принят в данной церкви. Это максимально нейтрально.

Мне кажется, в Московском патриархате очень надеются, что в марте 2019 года поменяется власть. Но им будет сложно восстановить свои потери

Мы оказались в сложном гибридном положении, такого никогда не было в истории церкви. Естественно, что УПЦ (МП) не будет признавать до самого конца. Мне кажется, они очень надеются, что в марте 2019 года поменяется власть. Но Московскому патриархату будет сложно восстановить свои потери.

– Отче, присутствовали ли вы на Соборе? Ваши впечатления от того, что там происходило?

Архиепископ Сергий: Мы все переживали, это действительно историческое событие. Объединение церквей и потом томос – это предвестник завершения войны на Востоке Украины. Было сложно, были разные мнения.

Я думаю, дальнейший процесс будет не менее сложным, потому что нам предстоит объединить всех остальных священников и епископов. Но огромное количество верующих и духовенства радуется, что в Украине наконец единая поместная православная церковь.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Як обрали голову єдиної помісної православної церкви в Україні – фотогалерея

– Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент дал свой комментарий проекту Радио Свобода Крым.Реалии. Он опасается, что местная власть может отомстить за томос местным отделениям православной церкви Украины, сейчас их ничего не сдерживает. Может ли что-то подобное начаться на подконтрольной территории. И сколько там осталось приходов?

Архиепископ Сергий: В Донецкой области на временно оккупированной территории осталось 36 приходов, дом милосердия и всего 6 священников.

Есть опасение, что к 1 марта 2019 года они в «ДНР» снимут якобы со своей регистрации наши приходы, хотя мы там не регистрировались. Они сказали, что если мы не примем их условия, они заберут наши храмы, имущество, земли и так далее.

– А какие условия?

Архиепископ Сергий: Наши священники встречались с представителями их так называемой «власти». Нашим священникам поставили условие, чтобы они в ближайшее время перерегистрировались по «закону» «ДНР». А наше духовенство задало вопрос, зарегистрирована ли где-нибудь «ДНР». Начались негативные моменты, связанные с угрозами.

В этом году у нас отобрали два помещения в Донецке, которое принадлежало Киевскому патриархату. Мы не собираемся «перерегистрироваться» и я опасаюсь, что к следующему году мы можем потерять наши приходы.

90% богослужения проводится на украинском языке, не могу сказать, что приходит мало людей. Сначала боялись, что им будет мстить власть, а потом стали приходить. Плюс, мы занимаемся на той территории широкой благотворительностью, передаем через наших прихожан. Духовенство не занимается политическими вопросами.

– Есть ли у вас оценка количества прихожан, которые ходят в приходы православной церкви Украины?

Архиепископ Сергий: В целом, на воскресные богослужения в большие храмы приходят 100-130 человек, в сельские храмы 30-50 человек. На большие праздники людей собирается очень много.

– Что в церкви для вас лично поменяется для получения томоса?

Архиепископ Сергий: Томос дает основу самостоятельности в управлении, нас признает весь православный мир. Когда у нас будет единая церковь в Украине, у нас будет одна философия, одна идеология. В это тяжелое время мы сможем объединить украинское общество.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Після Об’єднавчого собору: Москва для протидії ПЦУ використає не лише свою агентуру в Україні

Нам потрібно довершити повноцінне єднання – Епіфаній про єдину Православну церкву України

Допомога армії, вечері для малозабезпечених та нові храми: чим ділиться митрополит Епіфаній у соцмережах?

УПЦ (МП) допомагала Гіркіну готувати анексію Криму – СБУ