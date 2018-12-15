«Лефортово – в’язниця ФСБ». Розповіді тих, хто відвідав українських моряків

Що відомо про те, в яких умовах утримуються українські моряки? Яке до них ставлення? Чи змогли з ними вільно поспілкуватися представники українського консульства? Про це Голос Америки розпитав адвокатів, російських громадських спостерігачів та правозахисників.

У слідчому ізоляторі «Лефортово» у Москві – в'язниці, яка у радянські часи була підпорядкована КГБ, а тепер ФСБ – утримується 21 український військовий моряк.

«Лефортово» – це єдина в'язниця в Росії, що не підпорядковується Федеральній службі виконання покарань (ФСВП).

Троє поранених моряків перебувають у лікарні СІЗО «Матросская тишина».

Адвокат Микола Полозов

Юридичний захист командира дивізіону українських кораблів Дениса Гриценка взяв на себе адвокат Микола Полозов. Він підтвердив, що усіх українських моряків у Лефортово відвідали українські консули.

«На жаль, спілкування з консулами проходить не конфіденційно, воно йде на загальних підставах і ця розмова контролюється. Але, тим не менш, морякам передали позицію їхньої країни і розповіли, що за них борються», – сказав адвокат.

Усіх українських моряків у Лефортово відвідали українські консули

Полозов також повідомив, що поранених моряків у «Матросской тишине» відвідали 12 грудня 2018 року їхні адвокати і з ними вдалося поспілкуватися конфіденційно.

«Усі моряки, з якими проводилися слідчі дії, заявили, що вони є військовополоненими. Зокрема, Роман Мокряк заявив, що, оскільки він є командиром катера «Бердянськ» і разом зі своїми підлеглими є військовополоненим, то він не буде давати жодних свідчень, доки його підлеглі не будуть звільнені, бо вони виконували його накази. Самі слідчі дії поки такі: слідчий знайомить моряків з постановами про призначення кількох технічних експертиз і проводить невеликий допит, в ході якого моряки і заявляють, що вони – військовополонені, а не кримінальні злочинці, якими їх намагається представити російська влада», – розповів Микола Полозов.

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Усі моряки заявили, що вони є військовополоненими

За словами Миколи Полозова, зараз головне завдання групи захисників українських моряків – домогтися зустрічі кожного адвоката зі своїм підзахисним. «Лефортово» є дуже «закритим закладом» і там все влаштовано таким чином, що адвокатам дуже важко виконувати свої обов’язки. Наприклад, у «Лефортово» незаконно вимагають від адвокатів отримати дозвіл від слідчого на перше відвідування підзахисного в ізоляторі. Крім того, адвокати вимушені зустрічатися із заарештованими кабінетах слідчих.

Створюється штучна черга, тому за день у СІЗО можуть потрапити не більше п'яти-шести адвокатів.

«Час для конфіденційного спілкування надається не в слідчому кабінеті ізолятора, а в кабінеті слідчого в Слідчому управлінні ФСБ, яке впритул примикає до «Лефортово», і куди виводять ув'язнених. У такому режимі це все ще буде, як мінімум, наступного тижня і, можливо, до 25 грудня. Ми розраховуємо на те, що всі адвокати побачать своїх підзахисних до Нового року», – сподівається Микола Полозов.

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Член ГСК Когершин Сагієва

Крім адвокатів, українських моряків два тижні тому відвідували члени Громадської спостережної комісії – громадського органу, створеного для спостереження за дотриманням прав ув'язнених у місцях позбавлення волі.

Член ГСК Москви, журналіст Когершин Сагієва відвідала кожного українського моряка, заходила до них у камери «Лефортово». Про свої відвідини розповіла в інтерв'ю російській службі «Голосу Америки»

Ставилися з повагою до моряків. Може, це від розуміння того, що у них під арештом знаходяться військові іншої країни

«Я бачила 21 моряка, які утримуються у СІЗО «Лефортово», я заходила до кожного з них у камеру. Вони утримуються у камерах, які називають «карантинними», тобто, тимчасовими – там тримають людей, поки перевіряють їхні документи. Ці камери двомісні, але моряки там знаходилися по одному в камері. У «карантинних» камерах арештовані зазвичай знаходяться в тюремних робах, і вони теж були одягнені у роби. Взагалі, ми часто сваримося з «Лефортово», тому що це незаконно – ніде не прописано, що людина повинна одягати тюремний одяг, перебуваючи в СІЗО. Але нам в цей раз відповіли, що українським військовим не можна було перебувати в своїй формі всередині російського, по суті, військового об'єкта», – розповіла Сагієва.

За її словами, у тому крилі СІЗО, в якому знаходяться українські полонені військові моряки, немає гарячої води. Їм видали електрочайники. Там залізні ліжка, біла постільна білизна, вовняні ковдри. Також морякам видали фкфайки.

«Я побачила, що співробітники «Лефортово» були дуже уважні і ставилися з повагою до моряків. Може, це від розуміння того, що у них під арештом знаходяться військові іншої країни», – каже Когершин Сагієва.

Директор організації «Русь сидить» Ольга Романова

Засновник і виконавчий директор організації «Русь сидить» Ольга Романова пояснила, що у «Лефортово» утримуються люди, заарештовані за політичними справами, за справами про шпигунство, тому і провокатори спецслужб там теж сидять.

«Камери на дві людини там не просто так: якщо там двоє, то другий – це, як правило, штатний співробітник, або інформатор спецслужб. Цим людям іноді дозволяють спокійно ходити по СІЗО без будь-якого супроводу»,– розповідає Романова.

Впливу на «Лефортово» немає не лише у ФСВП, а й російські суди.

«Будь-який суддя в Росії при призначенні на посаду, яке фактично здійснюється адміністрацією президента Росії, підписує папір, в якій дає згоду на прослуховування і взагалі повний контроль з боку спецслужб. У цій ситуації може суддя якось вступати в протиріччя з цими спецслужбами? Звичайно, ні», – каже правозахисниця.

Романова стверджує, що незважаючи на формальну передачу СІЗО «Лефортово» до відомства Міністерства юстиції Росії ще у 2005 році, контроль ФСБ над цією в'язницею нікуди не зник.

Росія, попри тиск США та ЄС, продовжує утримувати за ґратами українських військових моряків і усіляко ускладнювати комунікацію із ними. Попри те, що світова спільнота засудила акт агресії Росії проти України в Азовському, Кремль намагається судити захоплених у полон як кримінальних злочинців.