Капітан захопленого ФСБ українського буксира відмовився свідчити і визнавати провину – адвокат

Український військовополонений моряк, капітан буксира «Яни Капу» Олег Мельничук відмовився свідчити і визнавати провину.

Як повідомив напередодні його адвокат Едем Семедляєв, 12 грудня в Москві «пройшли слідчі заходи щодо капітана Олега Мельничука».

«У своїх свідченнях він вказав, що відповідно до Женевської конвенції є військовополоненим, винним себе не вважає і не дає будь-яких свідчень», – написав Семедляєв в Фейсбуці.

Адвокат уточнив, що заарештований військовий «в міру своїх сил підтримує свою команду, а також просив подякувати всім, хто допомагає українським морякам».

Н​апередодні командир катера «Бердянськ» Роман Мокряк заявив, що готовий свідчити російському слідству лише після того, як будуть звільнені його підлеглі.

12 грудня адвокат Олександра Маркова розповіла про стан наймолодшого з трьох поранених українських моряків – 18-річного Андрія Ейдера, утримуваного в московському СІЗО «Матроська тиша». За її даними, у моряка «осколкове поранення ніг, кульгає, осколок ще не видалений». «У Андрія складно згинається коліно», – вказала захисниця.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.