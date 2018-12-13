Капітан захопленого ФСБ українського буксира відмовився свідчити і визнавати провину – адвокат

Український військовополонений моряк, капітан буксира «Яни Капу» Олег Мельничук відмовився свідчити і визнавати провину.
Як повідомив напередодні його адвокат Едем Семедляєв, 12 грудня в Москві «пройшли слідчі заходи щодо капітана Олега Мельничука».
«У своїх свідченнях він вказав, що відповідно до Женевської конвенції є військовополоненим, винним себе не вважає і не дає будь-яких свідчень», – написав Семедляєв в Фейсбуці.
Адвокат уточнив, що заарештований військовий «в міру своїх сил підтримує свою команду, а також просив подякувати всім, хто допомагає українським морякам».
Напередодні командир катера «Бердянськ» Роман Мокряк заявив, що готовий свідчити російському слідству лише після того, як будуть звільнені його підлеглі.
12 грудня адвокат Олександра Маркова розповіла про стан наймолодшого з трьох поранених українських моряків – 18-річного Андрія Ейдера, утримуваного в московському СІЗО «Матроська тиша». За її даними, у моряка «осколкове поранення ніг, кульгає, осколок ще не видалений». «У Андрія складно згинається коліно», – вказала захисниця.
25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.
Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.
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