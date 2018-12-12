Адвокат розповіла про стан наймолодшого українського моряка в СІЗО «Матроська тиша»

Адвокат Олександра Маркова 12 грудня відвідала в московському СІЗО «Матроська тиша» наймолодшого з трьох поранених українських моряків – 18-річного Андрія Ейдера.

«Осколкове поранення ніг, кульгає, осколок ще не був видалений. Приходить до тями, може пересуватися (і йому навіть не потрібні милиці, але кульгає) і виглядає досить бадьоро, не втрачає почуття гумору. Щоправда, в Андрія складно згинається коліно і один осколок з ноги ще не витягли», – написала захисниця у Facebook.

За її словами, Андрій тримається «дуже гідно і мужньо, жартує, з чудовим почуттям гумору», а його родині «є ким пишатися».

Андрій Ейдер був поранений разом із Василем Сорокою та Андрієм Артеменком, коли російські військові відкрили вогонь по катеру «Бердянськ».

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.