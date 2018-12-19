Новий прохід кораблів ВМС ЗСУ через Керченську протоку: для чого це Україні

Секретар РНБО Олександр Турчинов анонсував новий прохід через Керченську протоку. До нього мають залучити міжнародних партнерів, зокрема ОБСЄ. Таким чином, Україна має підтвердити своє право на користування Керченською протокою. Експерти переконані, що цей крок є необхідним. При цьому вони зазначають, що є доволі великі шанси, що він пройде без нападів з боку Росії.

Україна здійснить новий прохід через Керченську протоку. Таку заяву зробив секретар РНБО Олександр Турчинов в інтерв’ю «BBC News Україна». Але цього разу до нього залучать міжнародних партнерів, зокрема ОБСЄ. Турчинов наголосив, що цей прохід є принциповим для України.

Якщо ми зупинимось і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря

«Якщо ми зупинимось і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму», – сказав Турчинов.

За його прогнозами, до наступного проходу українських кораблів Керченською протокою буде прикута увага провідних країн світу, і «Росія підіжме хвоста та не ризикне агресивно діяти».

«Якщо голова РНБО робить таку заяву, то напевно він має інформацію від ВМС і ЗСУ про готовність виконати таке поставлене завдання, також в нього є інформація від міжнародних партнерів про їхню готовність якось це моніторити, сприяти і взагалі, що вони не проти цього. Бо якщо цього немає, то ця заява схожа на популізм», – зазначає голова правління «Українського мілітарного центру» Тарас Чмут.

Росія вже відреагувала на слова Турчинова. Речниця російського МЗС Марія Захарова на брифінгу в Москві назвали такі плани України оголошенням «чергової провокації», «безвідповідальними» і покликаними «лише погіршити ситуацію».

Для чого Україні знову проходити Керченською протокою?

Експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь переконаний, що новий прохід через Керч країні потрібен, оскільки це демонстрація того, що протока є міжнародною, і Україна має на неї таке ж право, як і Росія.

Окрім того, за його словами, якщо Україна відмовиться від Керченської протоки, то, фактично, визнає, що Крим – це Росія.

З аргументацією Турчинова щодо необхідності нового проходу через Керченську протоку погоджується і заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

Він відкидає можливість того, що це якась внутрішньополітична гра задля продовження терміну воєнного стану в країні та відтягування виборів.

Чи пропустить Росія?

Чмут переконаний, що цього разу Росія пропустить українські кораблі через Керченську протоку.

Втім, на його думку, заяви Турчинова в тому ж інтерв’ю про можливість України «знищити будь-який корабель, що загрожує нашій країні» можуть призвести до ескалації конфлікту.

«Я, як палкий шанувальник українських Військово-морських сил, тільки радий подальшій ескалації конфлікту, тому що ми ще більше бачимо, наскільки наші Військово-морські сили беззахисні, і наскільки південь нашої країни голий, і це якимсь чином стимулює наших і політиків і військових починати щось робити, щоб наш флот змінювався», – каже в коментарі Радіо Свобода Чмут.

Самусь не впевнений в тому, що прохід відбудеться «гладко», адже від Росії, як від «гопніка», можна чекати чого завгодно.

Ми не повинні підкорятися людям, які не поважають закони і не поважають міжнародно-морське право

«Від гопніка можна очікувати чого завгодно, але це не заважає тому, що в місті все таки повинні керувати поліцейські і закони, і звичайні громадяни повинні рухатися по місту не залежно від того чого вимагають «гопніки». Ми не повинні підкорятися людям, які не поважають закони і не поважають міжнародно-морське право», – каже Самусь.

Більше того, Самусь наголошує на тому, що «українські військові кораблі повинні кожного дня проходити з Азовського моря в Чорне, а потім відразу розвертатися і йти знову з Чорного в Азовське».

Бєлєсков переконує в наявності доволі великого шансу, що українські судна пропустять через протоку.

«Американська сторона зараз чітко пов’язала проведення саміту «Групи 20» на найвищому рівні з тим, що звільнять наших військових… Це сигнал Росії, що ви не пробуйте ще те саме повторити… Але якщо вони щось подібне повторять, то тепер, наприклад, Європейському союзу просто так не вдасться відмахнутися», – зазначає Бєлєсков.

Коли буде прохід?

Коли відбудеться новий прохід Керченською протокою Турчинов не уточнив. Але зазначив, що зволікати з цим не можна.

Хоча, за словами, Бєлєскова, він може відбутися і через півроку, оскільки Україна зараз не має так багато сил корабельного складу для того, щоби це все зробити.

А Самусь припускає, що це навряд відбудеться до Різдва.

«Я би в цей період це не робив, щоби зняти всі політичні інсинуації. Так само як 60/30 днів (воєнного стану – ред.), але самі проходи повинні здійснюватися регулярно, при чому дійсно за участі спостерігачів ОБСЄ, Європейського союзу, ООН», – каже Самусь.