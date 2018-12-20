Росія надає «гуманітарну й іншу» допомогу окупованому Донбасу – Путін

Росія надає «гуманітарну й іншу» допомогу українському Донбасу і планує робити це надалі, заявив президент Росії Володимир Путін під час щорічної великої прес-конференції. Таким чином він відповів на питання журналіста українського агентства УНІАН Романа Цимбалюка.

Цимбалюк перед тим звернувся до президента Росії з питанням щодо того, скільки грошей Кремль витрачає на окуповані території на сході України.

«Скільки ви витрачаєте грошей на окупований Донбас? Там же злидні під вашим керівництвом, а люди перетворилися на рабів Росії, якщо називати речі своїми іменами. От ви боїтеся ядерної війни, до війни з НАТО готуєтесь, а по суті стріляєте в громадян України», – аргументував журналіст.

Крім того, він згадав коментар Путіна щодо рейтингів кандидатів у президенти України – перед тим президент Росії заявив, що лідером виборчих симпатій наразі є лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Не здається вам, що, може, так вийде, що прямого діалогу між президентами України і Росії не буде до того моменту, поки ви не зміните місце роботи?» – спитав Цимбалюк.

На перше питання Путін заявив, що у поточному становищі на окупованих територіях Луганської і Донецької областей винна київська влада, а не Росія.

«Ви ж громадянин України, і ви вважаєте людей, які живуть на цій території, громадянами своєї країни. Скажіть, будь ласка, хто встановив блокаду між Донбасом і рештою України? Хіба Росія це зробила? Це зробила українська влада, запровадила суцільну економічну блокаду території, яку вони вважають своєю. І вони стріляють по цим громадянам, яких вважають своїми громадянами. Там щодня майже люди гинуть, мирні причому, мирні. Ось ми дійсно надаємо гуманітарну і іншу допомогу й підтримку людям, які проживають на цій території. І тільки для того, щоб їх остаточно там не розчавили, не з'їли і не порвали. І будемо це робити далі», – заявив Путін.

Він також запевнив, що врегулювання російсько-українських відносин залежить від того, хто матиме владу в Києві, а не в Москві.

«Поки в київських коридорах влади перебувають русофоби, які не розуміють, в чому власне інтерес їхнього власного народу, така ненормальна ситуація триватиме незалежно від того, хто перебуває у влади в Кремлі», – вважає Путін.

Президент Росії дає велику прес-конференцію (вона може тривати кілька годин) щороку в грудні.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.