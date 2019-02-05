Укрзалізниця скорочує курсування поїздів до Росії – Мінінфраструктури

«Укрзалізниця» вдвічі скорочує курсування потягів до Росії у зв’язку зі зменшенням попиту на такі поїздки, повідомляє міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Він привітав таке рішення і висловив сподівання, що «вже найближчим часом кількість потягів на Москву й інші міста Росії зменшиться до нуля».

Як повідомляє міністерство, зокрема, з 5 лютого поїзди № 24/23 Одеса – Москва – Одеса і № 20/19 Харків – Москва – Харків курсуватимуть через день замість щоденно.

У Мінінфраструктури пояснили, що пасажиропотік до Росії стрімко впав: у 2018 році «Укрзалізниця» перевезла до Росії 772,9 тисячі пасажирів, що майже на 20% менше, ніж у попередньому році.

Водночас у міністерстві додали, що росте пасажиропотік у західному напрямку, куди збільшують кількість поїздів.

Читайте також: Українці більше подорожують залізницею в ЄС, а східний напрямок вмирає – міністр Омелян

У Мінінфраструктури нагадали, що в 2018 році вже були скасовані прямі поїзди і причіпні вагони прямуванням до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука і Чернігова.

На початку січня Омелян в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив, що у 2018 році кількість людей, які подорожують залізницею у західному напрямку, вперше переважила східний.