«Укрзалізниця» анонсує продовження «поїзда 4 столиць» до Таллінна вже навесні

До чотирьох столиць поїзда №31/32 вже цієї весни може приєднатися п’ята – естонський Таллінн.

«Практичні рішення щодо цього вироблені після чергового раунду переговорів представників залізниць України, Литви та Естонії, які днями пройшли в Києві», – повідомляє 1 лютого офіційний сайт «Укрзалізниці».

«Свого часу естонська сторона, розглядаючи свою участь у проекті, взяла час на аналіз економічної складової проекту, зокрема його рентабельності. Зі свого боку можемо доповісти, що за період курсування поїзд уже перевіз майже 5 тисяч пасажирів, а його населеність складає майже 60 %, що наочно демонструє привабливість нового проекту», – зазначив голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

За його словами, з огляду на достатньо гарні показники цього поїзда, з 30 січня цього року збільшено періодичність його курсування. Так, замість одного разу на тиждень тепер поїзд курсує раз на чотири дні.

Як зазначали раніше представники «Естонської залізниці», продовження лінії поїзда чотирьох столиць до Таллінна стане в пригоді клієнтам, зокрема і українським пасажирам, котрі подорожують, зокрема, до скандинавських країн. У перспективі вона прислужиться пасажирам, які планують подорожі швидкісною залізничною магістраллю Rail Baltica, що наразі будується.

Поїзд № 31/32 Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига почав курсувати з 28 вересня 2018 року. Наразі в складі поїзда курсує 10 вагонів, з них 9 купе та 1 вагон класу люкс, у шостому вагоні купе діляться на чоловічі та жіночі.