Українці більше подорожують залізницею в ЄС, а східний напрямок вмирає – міністр Омелян

В яких містах з’являться нові аеропорти і лоукости? Про це, а також про ремонт і будівництво нових доріг, потяг до Москви та інше у програмі «Ваша Свобода» розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян.​

Інна Кузнецова: В соціальних мережах запитують, коли в Одесі запрацює аеропорт?

Зможемо вітати Ryanair, Wizzair в Одесі вже влітку цього року

– У нас є амбітні проекти. Я сподіваюся, що цього року (ми докладемо максимум зусиль, щоб всередині 2019 року) зможемо втішити українців новим летовищем в Одесі.

Реалістично – до кінця цього року здати повністю об’єкт готовим – і злітну смугу, і нові руліжні смуги. Зможемо вітати Ryanair, Wizzair в Одесі вже влітку цього року.

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Вперше за багато років починаємо роботу з будівництва нового аеропорту між Дніпром і Запоріжжям в містечку Солоне. Амбітних проектів багато. Просто треба пам’ятати, що інфраструктурні проекти – проекти переважно не одного року. Якщо ми навчилися якісно будувати дороги впродовж одного будівельного сезону, то складніші об’єкти (порти, аеропорти, залізничні об’єкти) – це триває зазвичай набагато довше.

– Якщо говорити про дороги до Маріуполя, до інших міст сходу...

Передбачаємо, що 90 мільйонів євро кредиту будуть спрямовані на дороги східного регіону України

– За підсумками минулого року відремонтували 3 800 кілометрів. Такими темпами дороги не будуються ніде в країнах ЄС. А в Україні це робимо і зробимо значно дешевше і з доброю гарантією якості. Цього року в рамках дорожнього фонду починаємо масштабний ремонт траси Маріуполь-Запоріжжя. По цій трасі забезпечили необхідне фінансування з дорожнього фонду, плюс зараз завершили перемовини з німецькою стороною. Є так званий «кредит Меркель». Передбачаємо, що 90 мільйонів євро цього кредиту будуть спрямовані на дороги східного регіону України, у першу чергу Запоріжжя, Маріуполь також.

Немає жодної області України, де торік не відбувалися б ремонти. Те саме буде і в 2019-у

На Луганщині, порівнюючи з Донецькою областю, об’єктивно дороги гірші. Завдяки дорожньому фонду вперше у 2018 році області отримали фінансування обласних доріг. Немає жодної області України, де торік не відбувалися б ремонти. Те саме буде і в 2019-у. Якщо очільник області ставить дороги пріоритетом, все виходить. Ми бачимо чудовий приклад Дніпровської області, Запорізької області, Одеської.

Це не ті сотні мільярдів, які необхідні Україні. Той же ж бюджет польського автодору – 200 мільярдів гривень, а в нас рекордне фінансування – 55 мільярдів. І то буде цього року вперше. Дуже важливо, щоб ці дороги будувалися не під вибори на рік, два, три, а експлуатувалися в нормальному стані, як мінімум, 15 років, а то й більше.

Обласні автодори, це торгується в системі ProZorro. Там неможливі маніпуляції.Є коливання цінове. Вартість дороги в Одеській області об’єктивно є вища – всі матеріали, у тому числі щебінь, є привізні. В інших областях, де є кар’єри, дешевша робоча сила, це може бути дешевше.

– Залізниця. Київ-Маріуполь, аби доїхати, треба від 16,5 до 17,5 годин, Київ-Лисичанськ – 15 годин. Коли це зміниться?

Щодо залізничного сполучення зі сходом, ключове завдання, щоб, наприклад, потяги, які прямують на Маріуполь, були нового формування

– Інфраструктура – не просто економічний важіль, це і політичний важливий інструмент. Від того, наскільки розвинута транспортна мережа, настільки людям і бізнесу легко комунікувати, настільки ефективною є держава. Щодо залізничного сполучення зі сходом, для нас ключове завдання, щоб, наприклад, потяги, які прямують на Маріуполь, були нового формування. Всі вагони мають бути після капремонту. Керівництво «Укрзалізниці» це пообіцяло.

Було запущено більше 40 пар поїздів по всій країні під час новорічних свят і в пікові сезони. Запущено новий потяг, який поєднує схід і захід. Пасажиропотік на залізниці зростає. Ключове питання – не лише піднімати ціни, але й піднімати якість сервісу і швидкість. Бо коли в центрі Європи потяги їздять зі середньою швидкість 80 км/год, а улюблені Hyundai на окремих ділянках розганяються до 160 км/год – це дорога в нікуди. Це насправді XX століття, а не XXI.

–​ А коли ж будуть побудовані швидкісні дороги?

Ми втратили «Луганськтепловоз», коли росіяни окупували східні території

– Це великі інвестиції. Вперше наприкінці минулого року ми отримали грант ЄС на «Укрзалізницю» також. Невеликі гроші – 10 мільйонів євро. Я хочу, щоб за ці гроші зробили ТЕО для нової євроколії, яка має поєднати Львів, Київ і Одесу спершу, а далі пішли б по інших містах. Це буде потяг із середньою швидкістю 200-250 км/год.

Контракт, який був підписаний з General Electric, є надважливим і знаковим. Маємо вперше виробництво надсучасних тепловозів на території нашої держави. Ми втратили «Луганськтепловоз», коли росіяни окупували східні території.

Головна біль «Укрзалізниці» – не тільки пасажирські, а й вантажні перевезення. Я впевнений, що це вирівняє ситуацію. Ми отримали 20 локомотивів наприкінці минулого року, зараз чекаємо ще 10. Вони вже виходять на лінію, зокрема на маріупольському напрямку.

– Ви анонсували будівництво платних доріг. Це короткі маршрути, наприклад, з Києва до Білої Церкви і зі Львова до Краківця. Незрозуміло, чи буде це, чи не буде. Поки інвестора немає, так?

У китайців є бажання будувати платну дорогу, яка поєднає Миколаїв, Херсон і Одесу

– Ми провели оцінку ситуації з будівництва платних доріг. У Світового банку є зауваження, що вони не певні, чи трафіку буде достатньо для окупності цих доріг. Тоді це ляже тягарем на дорожній фонд і на плечі платників податків. І коли ми звернулися до провідних компаній, які будують платні дороги у Європі, вартість їхнього будівництва в Україні, як вони оцінюють, буде у 1,5-2 рази вищою, ніж те, що ми зараз робимо силами українських будівельних компаній.

Вперше у 2018 році кількість людей, які подорожують залізницею у західному напрямку, переважила східний

Але я не виключаю, що «Укравтодор» може провести пілотний проект «Львів-Краківець», потім перейти до «Київ-Біла Церква». Ми серйозно проводимо переговори з китайською стороною. У них є намір і бажання будувати платну дорогу, яка поєднає Миколаїв, Херсон і Одесу. Вони вважають, що цей проект буде окупний.

– Людей у мережі «Фейсбук» турбує потяг «Київ-Москва». Запитують: на якому році війни чи після якого загиблого ці потяги завершать своє курсування?

Я для себе відверто альтернативи Порошенку не бачу

– Я точно не є прихильником цього потягу. На жаль, моя пропозиція поки що не була підтримана. Хоча після чергових дій Росії, я би повернувся до цього питання.

Те, що я зміг зробити, те, що обіцяв – щоб потяг №1 пішов у Європу. У нас вперше у 2018 році кількість людей, які подорожують залізницею у західному напрямку, переважила східний. Східний вмирає сам по собі. Я хотів би, щоб це була швидша смерть. Будемо чекати.

– Багато людей запитують, чи будете ви брати участь у виборчій кампанії, кого будете підтримувати?

– Я для себе відверто альтернативи Порошенку не бачу... Є пропозиції. Я поки що їх теж не коментую. Поки я є міністром, повинен працювати як міністр.

– Ви 1 січня брали участь у смолоскипній ході. І у «Фейсбук» написали: «З днем народження, Провіднику!». Чому ви пішли на ходу?

– Це була моя позиція як громадянина. Не міністра. Я переконаний, що Бандера любив Україну, боровся за Україну і загинув за Україну. І це найменше, що я можу віддати йому шану – згадати його в день його народження.