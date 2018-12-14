Омелян запевнив, що «Укрпошта» не припинятиме доставку пенсій наступного року

Наступного року «Укрпошта» не буде скорочувати кількість відділень у селах та не припинить доставку пенсій. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на зустрічі з Наглядовою радою «Укрпошти».

«Укрпошта» і надалі залишатиметься соціально важливою компанією. Ані скорочення кількості відділень на селі, ані припинення доставки пенсій не буде. «Укрпошта» сумлінно виконуватиме всі соціальні функції, покладені на неї», – підкреслив Омелян.

«Сьогодні перед нами усіма стоїть спільне завдання: перетворити державний актив радянського зразка на сучасну компанію, лідера ринку поштових послуг», – додав міністр.

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26 жовтня генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявляв, що «Укрпошта» вимушена буде відмовитися доставляти пенсії з 1 січня 2019 року, якщо Пенсійний фонд не сплачуватиме послугу за економічно обґрунтованими тарифами.

У листопаді Верховна Рада підтримала державний бюджет, у якому «Укрпошті» надали 500 мільйонів гривень, щоб компенсувати доставку пенсій.