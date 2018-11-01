«Укрпошта» потребує нового тарифу для доставки пенсій – Смілянський

Для вчасної доставки пенсій у 2019 році «Укрпошта» потребує запровадження нового тарифу, оскільки чинний не змінювався з 2004 року. Про це 1 листопада заявив генеральний директор підприємства Ігор Смілянський.

«Сподіваємося, що питання буде вирішено, і всі пенсіонери зможуть і надалі отримувати пенсії в «Укрпошті». Ми не просимо субсидій, просимо сплатити за комерційну послугу яку надаємо – тариф на доставку пенсій не мінявся з 2004 року», – вказав Смілянський.

«Укрпошта» використала всі резерви, які мала. Якщо не застосувати заходів, не буде коштів на виплату зарплат. Ми вже припинили будівництво сортувального центру на Львівщині, ремонт відділень і закупівлі автотранспорту», – додав чиновник.

Також генеральний директор «Укрпошти» відзначив, що «якщо до 1 грудня буде вирішено це питання і передбачені кошти за тарифами по місту 1,8% (старий – 0,79%) і по селу 2,7% (старий – 1,56%), то всі пенсіонери отримають пенсії вчасно у 2019 році».

За словами Смілянського, в понеділок, 5 листопада, запланована його зустріч із президентом України з цього питання. «Я за стільчик не тримаюся, навіть якщо піду, то ситуація не зміниться – це проблема, яку все одно треба вирішити», – відзначив керівник «Укрпошти».

26 жовтня Ігор Смілянський заявляв, що очолюване ним підприємство вимушене буде відмовитися доставляти пенсії з 1 січня 2019 року, якщо Пенсійний фонд не сплачуватиме за послугу за економічно обгрунтованими тарифами. Така заява викликала різку реакцію Володимира Гройсмана, який звернувся до наглядової ради уряду з проханням надати оцінку діям керівництва «Укрпошти».