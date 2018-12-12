Порошенко зустрівся з керівником «Укрпошти» і закликав припинити звільнення листонош

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та генеральним директором «Укрпошти» Ігорем Смілянським наказав забезпечити доставку пенсій, припинити звільнення листонош та зберегти відділення у сільській місцевості.

«Наказую вам припинити звільнення листонош. На сьогоднішній день ці 500 мільйонів гривень дозволять вам забезпечити і відповідне підвищення зарплати, і захистити листонош, особливо в селах. Бо це непросто доставка пенсій, це не просто доставка газет, журналів чи поштових повідомлень, або їхнє відправлення. Це є фактично, може, для когось, для людини похилого віку, єдиний зв'язок зі світом», – сказав Порошенко.

Він також закликав Смілянського «певним чином переглянути власну зарплату». Згідно з реєстром електронних декларацій про доходи, у 2017 році заробітна плата генерального директора «Укрпошти» становила близько чотирьох мільйонів гривень.

26 жовтня Смілянський заявляв, що «Укрпошта» вимушена буде відмовитися доставляти пенсії з 1 січня 2019 року, якщо Пенсійний фонд не сплачуватиме послугу за економічно обґрунтованими тарифами.

У листопаді Верховна Рада підтримала державний бюджет, у якому «Укрпошті» надали 500 мільйонів гривень, щоб компенсувати доставку пенсій.