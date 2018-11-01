Чому в «Укрпошті» пішли на ультиматум: виплата пенсій досі під сумнівом

Скорочення десятків тисяч працівників і брак пенсійного обслуговування для 45% пенсіонерів – такі перспективи в «Укрпошти» на 2019 рік, якщо в бюджеті країни не знайдеться коштів на оплату послуг компанії, стверджує її гендиректор Ігор Смілянський. Втім, він висловив переконання, що питання буде вирішено позитивно і йти на такі крайні заходи не доведеться. Він каже, що зустрічався із президентом, який запевнив, що найближчим часом рішення буде знайдене.

До журналістів керівник «Укрпошти» та його прес-секретар вийшли у брендованому одязі із символікою компанії. Вони почали зі звіту про фінансові показники підприємства і одразу ж перейшли до проблем зі збитками у майже 1 мільярд гривень, які виникають через занизький тариф на доставку пенсій.

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський нагадує, що компанія коштів із бюджету не отримує і прагне, щоб державні органи розрахувалися за комерційну послугу – доставку пенсій. Тариф не переглядався з 2004 року, зазначає Ігор Смілянський, і він не покриває витрат на здійснення такої доставки.

Хто має платити і скільки?

Оплачує послугу Пенсійний фонд. Рік тому на рівні Міністерства інфраструктури та Міністерства економічного розвитку були затверджені нові, економічно обґрунтовані тарифи, втім, Пенсійний фонд їх не погодив і платив «Укрпошті» за старими тарифами, що призводить до збитків, пояснює керівництво.

«Якщо б було вирішене питання з пенсійним тарифом, «Укрпошта» мала б позитивний фінансовий результат цього року – понад 400 мільйонів гривень; на жаль, маємо мінус 500 мільйонів гривень», – каже керівник «Укрпошти».

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Чому збитки з’явилися саме зараз?

Критичні збитки щодо доставки пенсій підприємство відчуло, починаючи з 2016 року, бо підняли мінімальну заробітну плату, але не підняли так само пенсії, до яких прив’язаний тариф на їхню доставку. Тож витрати перевищили надходження.

«Листоноша отримувала 1400 гривень, стала отримувати 3723, а хто повинен покривати витрати? А в нас вся мережа сільська побудована під пенсії», – зауважує Смілянський у коментарі Радіо Свобода.

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Що просять в «Укрпошті»?

«Укрпошта» прагне, щоб послугу оплачували за тарифами, затвердженими рік тому, тоді підприємство буде виходити в «нуль», за словами гендиректора. Для цього в бюджеті країни на 2019 року треба передбачити на цю послугу близько 1 мільярда 200 мільйонів гривень.

Тариф на доставку пенсій, який затвердили ще минулого року як економічно обґрунтований, але не впровадили, такий: по місту 1,8% (старий – 0,79%) і по селу 2,7% (старий – 1,56%). Обраховується від суми доставки пенсій.

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А якщо ні?

Тоді підприємство не підпише договори на послуги виплати пенсій через свої відділення, а також скоротить близько 7 тисяч відділень у селах, у яких працює від 25 до 30 тисяч людей. Час для вирішення цього питання є до 1 грудня, зазначає гендиректор «Укрпошти».

Такий ультиматум обурив голову уряду Володимира Гройсмана, який наголосив, що незалежна наглядова рада дасть оцінку таким висловлюванням керівництва «Укрпошти». Також прем’єр-міністр порадив топ-менеджменту економити на своїх зарплатах або звільнитися у разі незмінної позиції щодо пенсійних виплат.

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський зазначає, що держава може укласти договори з будь-якою іншою компанією на доставку пенсій, і за це доведеться так само платити. Втім, обидві сторони зацікавлені, аби це продовжувала робити «Укрпошта», адже вона має найнижчі тарифи.

«В нашій компанії працюють 75 тисяч працівників. З чотирьох мільярдів гривень фонду оплати праці зарплата топ-менеджменту – 30 мільйонів гривень. Це не врятує «Укрпошту», навіть якщо я буду працювати безкоштовно. Якщо мою заробітну плату поділити на всіх працівників «Укрпошти», це буде складати 11 гривень на людину на місяць», – зазначає він.

Чи готовий Смілянський звільнитися?

Сам Смілянський каже, що «за стілець» не тримається, і піде він чи ні, проблема компанії залишиться. Він готовий чекати оцінки від незалежної наглядової ради, та самостійно йти не збирається, нагадуючи про прислів’я про те, хто «біжить з корабля першим».

«Це не питання Смілянського. Не буде мене завтра, що, мільярд з’явиться? Якщо з’явиться – добре, головне, аби зберегли компанію. Чесно кажучи, якщо піде команда, яка тут працює, то треба буде шукати півтора мільярда, тому що і Rozetka, і міжнародний бізнес пов’язані з конкретними людьми, які прийшли в 2016 році і збільшили дохід «Укрпошти», бо діра була більша», – наголошує Ігор Смілянський у коментарі Радіо Свобода.

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Коли все вирішиться?

Гендиректор компанії переконаний, що у найближчий час керівництво країни має знайти рішення. Ігор Смілянський заявляє, що спілкувався у вівторок, 30 жовтня, із президентом Петром Порошенком, який дав йому надію на позитивне вирішення проблеми.

Якщо до 1 грудня питання владнається і в бюджеті-2019 передбачать кошти на послуги «Укрпошти», то у 2019 році всі пенсіонери отримають вчасно свої пенсії, заявив гендиректор «Укрпошти».

«У чому найбільша проблема була, на мою думку: що «Укрпошта» завжди говорила «так». 20 років завжди говорила «так». Субсидії призначили, а гроші на розсилку не передбачили – «Укрпошта» рознесе. Що змінилося кардинально? Просто «Укрпошта» цього разу не сказала «так», – наголошує Ігор Смілянський у коментарі Радіо Свобода.

Наразі доставку пенсій працівники «Укрпошти» здійснюють для 4,5 мільйонів пенсіонерів. Всього 45% пенсіонерів отримують виплати через «Укрпошту», за даними Ігоря Смілянського.