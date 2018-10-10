Кабінет міністрів погодив склад наглядової ради «Укрпошти»

Кабінет міністрів на засіданні 10 жовтня погодив склад наглядової ради «Укрпошти», інформує прес-служба уряду.

Згідно з повідомленням, її членами стали Бенуа Плеска (Бельгія), Йона Салювеер (Естонія), Якуб Карновскі (Польща), Томі Дженсен (Данія), Оксана Волчко (Україна), а представниками держави – Олександр Озеран і Юрій Тустановський.

Міністр Кабінету міністрів зазначив, що п’ять незалежних членів наглядової ради були відібрані з 20 кандидатів-фіналістів.

В уряді розповідають, що Плеска працював менеджером у сфері товарів повсякденного попиту та рітейлу, має понад 20 років досвіду роботи на управлінських позиціях та членом і головою правління в міжнародних компаніях в Східній та Західній Європі, зокрема в Danone.

Відповідно до інформації на сайті Кабміну, Салювеер має понад 15 років управлінського досвіду, серед них понад сім років у поштовому операторі Естонії Omniva. Карновські виконував обов’язки незалежного члена правління та голови комітетів з аудиту державних та приватних компаній, таких як HSBC BankPolska, PZU, Allianz Life, Allianz Investment Fund та EulerHermes Poland.

Дженсен має 15-річний управлінський досвід роботи у провідній міжнародній корпорації Bunge, а Волчко – більше ніж 10-річний досвід на керівних посадах в мультинаціональних компаніях у фінансовій сфері та досвід реалізації проектів у реальному секторі.

Представниками держави в наглядовій раді стали генеральний директор Директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті та послуг поштового зв’язку Міністерства інфраструктури України та керівник патронатної служби першого віце-прем’єра України Юрій Тустановський.

«Укрпошта» є національним оператором поштового зв’язку, який має 12 тисяч об’єктів – поштамтів, поштових відділень, пересувних, сезонних відділень поштового зв’язку тощо.