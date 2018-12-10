Мініфраструктури заявляє, що французька компанія інвестує 20 млн євро в Одеський порт

Французька компанія CMA CGM інвестує 20 мільйонів євро в Одеський порт, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у Facebook.

«Підписано документ про інвестиції в обсязі 20 мільйонів євро провідного контейнерного оператора Франції, що входить у топ-3 контейнерних операторів світу, CMA CGM в Одеський порт. Впродовж п’ятьох років ми суттєво збільшимо вантажопотік», – написав Омелян.

CMA CGM має штаб-квартиру у Марселі. Компанія має понад 30 тисяч співробітників і обслуговує 420 із 521 світових комерційних портів. Її флот складають 509 кораблів.