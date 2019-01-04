Омелян вибачився перед пасажиркою, постраждалою в потязі «Укрзалізниці»

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян прокоментував інцидент в одному з потягів «Укрзалізниці», коли на пасажирку впала верхня полиця з іншою пасажиркою.

За словами Омеляна, розслідування цього випадку ще не завершене.

«Зараз цей випадок розслідується, в мене була окрема розмова з «Укрзалізницею» з цього приводу. Воно взагалі нагадує якісь такі події в «Східному експресі» (детективний роман письменниці Агати Крісті», – зазначив він.

Як стверджує міністр, розслідування гальмує і той факт, що другу ймовірно причетну до нещасного випадку жінку не вдається розшукати.

«Розслідування ще не завершене, бо цю пасажирку, яка начебто впала, досі знайти не можуть. І хто падав і чи падав узагалі, як це було – дуже дивно. Ну точно людина собі такі травми самостійно не могла завдати. Ще раз приношу вибачення перед нею і перед родиною. Я сподіваюсь таки, що ми чітко з’ясуємо до кінця і «Укрзалізниця» публічно затвердить, що дійсно відбулося», – сказав Омелян.

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Раніше українські ЗМІ повідомляли, що 22 грудня на пасажирку потяга «Київ – Рахів» Надію Полякову впала верхня полиця з іншою пасажиркою. Як повідомила на Facebook донька Полякової, внаслідок цього жінка дістала травми тазу, її доставили до Тернопільської обласної лікарні і прооперували.

24 грудня директор департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Красноштан заявив в ефірі «Громадського радіо», що полиця, про яку йдеться, була справною і не могла впасти на Полякову, натомість на неї впала лише інша пасажирка.

Повну версію інтерв’ю Володимира Омеляна в ефірі «Ваша Свобода» дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода.