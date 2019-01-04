Затримок немає, але порти зазнають збитків – Омелян про блокаду Приазов’я

Ситуація в портах Маріуполя і Бердянська стабільна, проте вони й надалі несуть збитки внаслідок блокади Росією Керченської протоки, заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі Радіо Свобода.

«Реально Росія докладає всіх засобів і методів, щоб блокада продовжувалася. Більше того, ми маємо відгук цієї ситуації, коли багато судновласників, розуміючи, що термін очікування для проходження Керченською протокою є наддовгим, переорієнтовують свої судна на порти або Чорного моря, або взагалі інші напрямки. Це погано, тому що це б'є по економіці всього краю. І безумовно, це була добре продумана операція російської сторони, щоб дестабілізувати Маріуполь, Бердянськ і взагалі весь регіон», – розповів він.

На думку урядовця Москва намагається дестабілізувати українське Приазов’я, щоб прокласти суходільний коридор до анексованого Кримського півострова.

«Наразі черг немає, затримок наче теж немає. Але ми розуміємо, що це все відбувається в ручному режимі. Оскільки міжнародний тиск на Росію зараз дуже високий, вони роблять вигляд, що все окей. Як тільки тиск трошки послабне або буде інше подразнення, безумовно, вони повернуться до цієї практики. Тому що їхня мета - дестабілізувати Приазов’я і, безумовно, в подальшому отримати коридор до Криму і, я думаю, продовжити свою експансію», – міркує Омелян.

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За його словами, уряд докладає зусиль, аби забезпечити нормальну роботу портів, і наразі вона є стабільною. Однак міністр звертає увагу на те, що з початку російської агресії доходи і Маріуполя, і Бердянська скоротилися.​

«Якщо за останні декілька років вантажопотік того ж маріупольського порту впав утричі, в Бердянську теж суттєво скоротився, то це не покращує економічну ситуацію в двох цих портах», – каже він.

7 грудня Державна прикордонна служба України заявляла, що Росія, всупереч міжнародному праву, продовжує чинити перешкоди руху кораблів через Керченську протоку, у зв’язку з чим в очікуванні проходу там перебуває понад 140 суден.

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28 листопада міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що українські морські порти Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Росією для заходу і виходу суден. Це сталося після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів.

Пізніше у Мінінфраструктури повідомляли про часткове розблокування портів.

Повну версію інтерв’ю Володимира Омеляна в ефірі «Ваша Свобода» дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода.