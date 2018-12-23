Залякування Росією перевізників в Азовському морі призвели до значних втрат у портах

Росія «вбила» всі регіональні поставки, залякавши перевізників в Азовському морі. Про це твітує американський аналітик Андерс Ослунд.

«Тихо, через масштабні залякування, які все погіршуються, Росія зробила поставки до Азовського моря і його двох великих портів Маріуполя і Бердянська неприйнятно складними і витратними, вбивши всі морські поставки в регіоні, а світ практично мовчить», – пише аналітик.

У США наголошують, що дії Росії в Азовському морі мають на меті дестабілізувати Україну.

«Обмеження проходження торговельних суден через Керченську протоку є ще одним способом, яким Росія намагається дестабілізувати Україну», – мовиться в заяві в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Ґреґорі Макріса від 20 грудня.

Дані спостережної місії ОБСЄ показали, що обсяги вантажообігу в порту Маріуполя зменшились з 700 000 до 450 000 тонн із того часу, як Росія почала обмежувати доступ до Азовського моря у квітні.

«Порт Маріуполя спорожнів», – твітує посол Великобританії в Україні Джудіт Ґоф, посилаючись на статтю британської медіакомпанії ВВС про ситуацію в Маріуполі.

Росія без попереджень затримує кораблі-перевізники в Азовському морі на невизначений час. Кожен день затримки корабля коштує компаніям-перевізникам від 15 000 до 20 000 доларів США, мовиться у статті BВС.

«Після таких великих втрат компанії більше не хочуть прибувати сюди. Ця невизначеність для нас особливо складна, – цитує директора порту Олександра Олійника ВВС.