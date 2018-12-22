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22 Грудень 2018, Київ 15:00
Новини | Міжнародні

Японія не визнає анекcії Криму і наполягає на дотриманні свободи судноплавства – посол Сумі

Посол Японії в Україні Шігекі Сумі

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Позиція Японії полягає в тому, що «рішення Росії щодо анексії Криму є незаконним, і, відповідно, неприйнятним», а відтак Японія діє у всіх випадках на основі цієї позиції, сказав в інтерв’ю Укрінформу посол Японії в Україні Шігекі Сумі.

Для Японії також дуже важливим є дотримання свободи судноплавства.

«Це питання пов’язане з ситуацією довкола Японії. Японія давно наполягає на необхідності дотримання свободи судноплавства у Східно-Китайському та інших морях», – пояснив посол.

Тому Японія закликає дотримуватися міжнародного права в усіх водах і наполягає на неприпустимості порушень «свободи судноплавства в Керченській протоці, Азовському та Чорних морях».

За словами посла, на цьому наголосив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, зустрічаючись із президентом Росії Володимиром Путіним у Буенос-Айресі на полях саміту G20. Тоді, нагадав посол Японії в Україні, прем’єр-міністр Абе закликав президента Путіна звільнити екіпаж та українські судна.

Також посол пояснив, що питання щодо України і питання повернення Північних територій відокремлені у політиці Японії.

«Дружні відносини з Росією потрібні Японії саме для розв’язання питання Північних територій. Проте, я думаю, це не має означати, що ми заплющуємо очі чи нічого не скажемо через погані дії свого «друга», – сказав посол.

Посол Японії в Україні Шігекі Сумі наголосив, що антиросійські санкції Японії будуть зняті, коли Росія поверне Крим Україні й виконає Мінські домовленості.

«Якщо Росія поверне Крим Україні і виконає Мінські домовленості, щоб розв’язати питання на Донбасі, то санкції закінчаться. Ми це чітко пояснюємо Росії», – уточнив посол.

У лютому 2018 року російський спецназ поставив прапор Росії над Південними Курилами. У відповідь – у вересні – уряд Японії відмовилися підписувати мирну угоду із Росією, поки та не поверне Курильські острови.

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Раніше уряд Японії висловив протест через будівництво житла для російських військовослужбовців на Курильських островах. Російська влада заявляла, що два такі гуртожитки були збудовані у 2017 році, й обіцяє збудувати три аналогічні комплекси у 2019-му.

Конфлікт між Росією (правонаступницею СРСР – ред.) щодо Північних територій триває із 1956 року, коли СРСР і Японія підписали документи про завершення війни. Японія вважає острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, що входять у групу Курильських островів, своїми.

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