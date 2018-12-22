Японія не визнає анекcії Криму і наполягає на дотриманні свободи судноплавства – посол Сумі

Позиція Японії полягає в тому, що «рішення Росії щодо анексії Криму є незаконним, і, відповідно, неприйнятним», а відтак Японія діє у всіх випадках на основі цієї позиції, сказав в інтерв’ю Укрінформу посол Японії в Україні Шігекі Сумі.

Для Японії також дуже важливим є дотримання свободи судноплавства.

«Це питання пов’язане з ситуацією довкола Японії. Японія давно наполягає на необхідності дотримання свободи судноплавства у Східно-Китайському та інших морях», – пояснив посол.

Тому Японія закликає дотримуватися міжнародного права в усіх водах і наполягає на неприпустимості порушень «свободи судноплавства в Керченській протоці, Азовському та Чорних морях».

За словами посла, на цьому наголосив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, зустрічаючись із президентом Росії Володимиром Путіним у Буенос-Айресі на полях саміту G20. Тоді, нагадав посол Японії в Україні, прем’єр-міністр Абе закликав президента Путіна звільнити екіпаж та українські судна.

Також посол пояснив, що питання щодо України і питання повернення Північних територій відокремлені у політиці Японії.

«Дружні відносини з Росією потрібні Японії саме для розв’язання питання Північних територій. Проте, я думаю, це не має означати, що ми заплющуємо очі чи нічого не скажемо через погані дії свого «друга», – сказав посол.

Посол Японії в Україні Шігекі Сумі наголосив, що антиросійські санкції Японії будуть зняті, коли Росія поверне Крим Україні й виконає Мінські домовленості.

«Якщо Росія поверне Крим Україні і виконає Мінські домовленості, щоб розв’язати питання на Донбасі, то санкції закінчаться. Ми це чітко пояснюємо Росії», – уточнив посол.

У лютому 2018 року російський спецназ поставив прапор Росії над Південними Курилами. У відповідь – у вересні – уряд Японії відмовилися підписувати мирну угоду із Росією, поки та не поверне Курильські острови.

Раніше уряд Японії висловив протест через будівництво житла для російських військовослужбовців на Курильських островах. Російська влада заявляла, що два такі гуртожитки були збудовані у 2017 році, й обіцяє збудувати три аналогічні комплекси у 2019-му.

Конфлікт між Росією (правонаступницею СРСР – ред.) щодо Північних територій триває із 1956 року, коли СРСР і Японія підписали документи про завершення війни. Японія вважає острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, що входять у групу Курильських островів, своїми.