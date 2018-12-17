Росія збудувала нові гуртожитки для військових на спірних з Японією островах.

Заява Міністерства оборони Росії від 17 грудня може розлютити Токіо, яке хоче, щоб Москва скоротила свою військову присутність на спірних територіях.

У відомстві вказують, що російські військові переїдуть до чотирьох житлових комплексів на двох Курильських островах – Кунаширі та Ітурупі – наступного тижня. Російська влада заявляє, що два такі гуртожитки були збудовані у 2017 році й обіцяє збудувати три аналогічні комплекси у 2019-му.

Росія каже, що чотири острови Південних Курил – Кунашир, Ітуруп, Шикотан та Хабомаї – є її невід’ємною частиною, Японія заявляє, що це її окуповані Північні території.

СРСР захопив острови на півночі Японії в останні дні Другої світової війни, Токіо досі щодо них висуває претензії.