Японія протестує проти будівництва житла для російських військових на Курилах

Уряд Японії висловив протест через будівництво житла для російських військовослужбовців на Курильських островах.

На думку міністра закордонних справ Таро Кона, будівництво таких об'єктів суперечить позиції Японії щодо цих територій.

Російська влада заявляла, що два такі гуртожитки були збудовані у 2017 році, й обіцяє збудувати три аналогічні комплекси у 2019-му.

Росія каже, що кілька островів Південних Курил – Кунашир, Ітуруп, Шикотан і група островів Хабомаї (Росія об’єднує Шикотан і Хабомаї в Малу Курильську гряду) – є її невід’ємною частиною, Японія заявляє, що це її окуповані Північні території.

СРСР захопив острови на півночі Японії в останні дні Другої світової війни, Токіо досі заявляє свої права на них.