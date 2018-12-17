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17 Грудень 2018, Київ 18:25
Новини | Політика

Прем’єр запропонував «дзеркальні дії» у відповідь на блокування Росією Азовського моря

BELGIUM -- Ukrainian Prime Minister of Ukraine Volodymyr Hroysman gives a press conference following his meeting with EU foreign policy chief Federica Mogherini at the EU headquarters in Brussels, December 17, 2018

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Голова українського уряду Володимир Гройсман запропонував відповісти на блокування Росією суден «дзеркальними діями». Про це він заявив 17 грудня, підсумовуючи досягнення 5-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі.

«Давайте у світових портах будемо блокувати таку ж кількість російського флоту, яку вона блокує на шляху до українських портів, порушуючи всі правила й норми. Тоді це будуть дзеркальні дії, які слід буде зупинити, коли Росія відмовиться від своїх планів. Це буде справедливо», – заявив Гройсман. Він уточнив, що такий заклик адресує «світовому співтовариству, всім демократичним країнам, державам «Групи семи» і європейським партнерам».

Український прем’єр зауважив, що тільки 10% заблокованих кораблів у Азовському морі мають українські прапори, решта – іноземні, включно із суднами країн ЄС, повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

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«Тому ми розуміємо, що (блокада – ред.) торкнеться й економіки багатьох країн світу», – заявив Гройсман.

7 грудня Державна прикордонна служба України заявляла, що Росія, всупереч міжнародному праву, продовжує чинити перешкоди руху кораблів через Керченську протоку, у зв’язку з чим в очікуванні проходу там перебуває понад 140 суден.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

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