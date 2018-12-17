Геращенко: ЄС ухвалить Азовський пакет санкцій після дебатів

Євросоюз ухвалить пакет санкцій у зв’язку з агресією Росії в Чорному і Азовському морях – впевненість у цьому висловила заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко 17 грудня на засіданні погоджувальної ради парламенту.

«Президент України передав списки ФСБ-шників і російських кораблів, які брали участь в захопленні українських суден для того, щоб проти них вводилися секторальні санкції. І ми переконані, що Азовський пакет санкцій Європейським Союзом після проходження відповідних дебатів і процедур буде прийнято», – заявила вона.

Крім того, Геращенко нагадала, що 17 грудня Генеральна асамблея ООН голосуватиме за резолюцію щодо мілітаризації Росією Чорного та Азовського морів. На думку народної депутатки, свою роль у цьому зіграло запровадження військового стану.

«Ми переконані, що для світового співтовариства рішення Ради національної безпеки і оборони, а не президента, одноголосне, за яке голосували в тому числі і дуже видні представники фракцій коаліції (а деякі члени коаліції також заявляють, що вони не розуміють, навіщо було введено військовий стан) – ми змогли мобілізувати наших європейських партнерів», – вважає політик.

13 грудня Європейський союз вирішив продовжити санкції проти Росії за невиконання Мінських угод, проте не доповнив пакет санкційних обмежень через події біля Керченської протоки.

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12 грудня Європейський парламент закликав країни-члени Євросоюзу закрити свої порти для російських кораблів, які йдуть з Азовського моря, і підготувати санкції за дії Росії біля Керченської протоки.

7 грудня Державна прикордонна служба України заявляла, що Росія, всупереч міжнародному праву, продовжує чинити перешкоди руху кораблів через Керченську протоку, у зв’язку з чим в очікуванні проходу там перебуває понад 140 суден.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.