Пєсков: скасування зустрічі Трампа і Путіна не вплине на справу українських моряків

Скасування зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і резидента Росії Володимира Путіна не вплине на хід російського «розслідування» стосовно українських військовополонених, який захопили російські силовики в Чорному морі. Про це заявив 14 грудня пре-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

При цьому Пєсков підкреслив, що в Кремлі зустріч голів двох держав вважають рівною мірою необхідною як для Москви, так і для Вашингтона.

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Таким чином Пєсков прокоментував заяву радника резидента США з національної безпеки Джона Болтона. 13 грудня Болтон заявив, що зустрічі Трампа і Путіна не буде доти, доки Росія утримує захоплені нею українські кораблі та їхні екіпажі.

29 листопада Трамп заявив, що скасував зустріч із Путіним на полях саміту «Групи 20» в Аргентині 30 листопада і 1 грудня. Американський президент пояснив своє рішення захопленням українських моряків російськими силовиками.

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.