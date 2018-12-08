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08 Грудень 2018, Київ 13:46
Новини | Політика

ФСБ Росії заявляє, що українські моряки не військовополонені

ФСБ стверджує, що дії російських прикордонників, в тому числі стрілянина по українських кораблях, були обґрунтованими

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Представники російської ФСБ на брифінгу у Москві заявили, що захоплені українські моряки, які зараз знаходяться у московських СІЗО, не військовополонені, оскільки між Україною та Росією немає стану війни.

Начальник Слідчого управління ФСБ Михайло Шишов стверджує, що одного із заарештованих – співробітника Служби безпеки України – підозрюють в тому, що він нібито застосовував тортури до якогось «жителя Донбасу».

ФСБ продовжує стверджувати, що українські моряки порушували правила судноплавства у Керченській протоці і дії російських прикордонників, в тому числі стрілянина по кораблях, були обґрунтованими.

Українська влада поки не відреагувала на цю заяву ФСБ.

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25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, які йшли з Одеси до Маріуполя, і захопили три кораблі й 24 членів їхніх екіпажів. Троє українських військових при цьому були поранені.

Росія звинувачує захоплених українських моряків у «незаконному перетині державного кордону». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження воєнного стану у низці областей України.

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