Порошенко обговорив з американським сенатором агресію Росії

Президент України Петро Порошенко 7 грудня зустрівся у Києві з американським сенатором Роном Джонсоном і обговорив з ним черговий акт агресії з боку Росії у Керченській протоці. Про це повідомили у прес-службі главі Української держави.

«Президент України висловив вдячність американській стороні за тверду двопартійну підтримку України та чітке засудження нещодавнього чергового акту збройної агресії Російської Федерації у Керченській протоці. Петро Порошенко наголосив, що Росія повинна негайно звільнити українських моряків та повернути три українські судна», – ідеться у повідомленні.

Сенатор Джонсон, в свою чергу, зазначив: «Я приїхав до України з єдиної причини – продемонструвати міцну підтримку не лише Сенату, не лише Конгресу, не лише адміністрації, а всього американського народу. Ми засуджуємо дії Росії. Ми підтримуємо український народ, уряд. Ми підтримуємо територіальну цілісність України».

​Читайте також: Захоплені Росією українські моряки: хто вони і що з ними​

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, які йшли з Одеси до Маріуполя, і захопили три кораблі й 24 членів їхніх екіпажів. Троє українських військових при цьому були поранені.

Росія звинувачує захоплених українських моряків у «незаконному перетині державного кордону». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження воєнного стану у низці областей України.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

(Радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами кораблів Росії щодо атаки на човни ВМС України)

(Відео моменту, коли корабель Росії цілеспрямовано таранить український човен у Керченській протоці)

Порошенко про маршрут кораблів в Азов: везти суходолом – це «віддати Керченську протоку росіянам»

Керченська криза: 97 євродепутатів закликали запровадити санкції проти Росії

Країни «Групи семи» закликали Росію звільнити українських моряків

Полонений моряк ВМС у кримському «суді» попросив перекладача з російської – адвокат