Посли країн ЄС дали «зелене світло» продовженню санкцій проти Росії

Посли країн-членів Євросоюзу погодили подовження теріну дії економічних санкцій проти Росії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі.

Він заявляє, що відповідна офіційна заява від Євросоюзу буде оприлюднена протягом тижня, починаючи з 17 грудня.

Водночас пакет санкцій не був доповнений внаслідок Керченської кризи 25 листопада, коли прикордонники Росії захопили в полон три українські військові кораблі і 24 моряків.

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Про рішення Євросоюзу подовжити економічні санкції проти Москви за агресію на Донбасі і в Криму стало відомо 13 грудня. Президент Європейського парламенту Дональд Туск пояснив його відсутністю прогресу у виконанні Кремлем Мінських угод.