ЄС продовжив санкції щодо Росії, але не додав «Азовського пакету»

Лідери країн Європейського Союзу майже автоматично продовжили ще на півроку санкції, що карають Москву за захоплення Криму та за війну на Донбасі, але не додали «Азовського пакету», сподіваючись на звільнення українських моряків. Про деталі Голосу Америки розповів Богдан Цюпин.

​Президент Європейської ради Дональд Туск зауважив після саміту у Брюсселі, що економічні санкції щодо Росії були продовжені одноголосно з огляду на «нульові досягнення у впровадженні Мінських угод».

Представники 28 країн ЄС також заявили, що «немає виправдання застосування Росією військової сили» у зв’язку з інцидентом минулого місяця біля Керченської протоки, де росіяни напали на три українські військові кораблі, обстріляли їх, захопили і взяли в полон екіпажі.

«Стосовно можливих санкцій через інцидент в Азовському морі консенсусу нема»

Але Європа виявилася неготовою розширювати економічний тиск на Росію і запровадити те, що український президент називає «Азовським пакетом санкцій».

Представники Німеччини й Франції кажуть, що різкі кроки зараз зашкодили б переговорам Берліна й Парижа з Москвою про звільнення 24 українських моряків і наголошують на потребі зменшувати напруженість.

«Стосовно можливих санкцій через інцидент в Азовському морі консенсусу нема», – цитує агентство Reuters неназваного німецького дипломата, – «Багато-хто сумнівається у резонності цього».

Згідно з повідомленнями за жорсткіший осуд Росії та за конкретні санкції висловлюються Латвія, Литва, Естонія, а також Польща, Швеція та Велика Британія.

Підтримка НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ запевнив українського президента Петра Порошенка, що альянс засуджує агресивні дії Росії і підтримує Україну.

Оголошено, що альянс надаcть українській армії устаткування для захищеного зв’язку на 46 мільйонів доларів.

Євросоюз повторив вимогу до Москви звільнити українських моряків, повернути Україні кораблі та відновити вільний рух для усіх суден через Керченську протоку між Азовським і Чорним морем.

Дипломати у Брюсселі підтвердили факти затримок суден з різних країн, що намагаються пройти через вузьку протоку.

«Вже протягом майже п'ятирічного періоду вдається зберігати єдність та солідарність ЄС у протидії російській агресії щодо України, забезпечуючи санкційний тиск на Кремль», – наголосив президент Порошенко після своїх переговорів у Брюсселі.