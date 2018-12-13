Впливові американці закликали Трампа збільшити тиск на Росію

Впливові американці закликали президента США Дональда Трампа збільшити тиск на Росію через її агресію в Україні. Відкритий лист до глави Білого дому опублікував американський аналітичний центр CEPA.

Документ підписали 46 впливових аналітиків, експерти із зовнішньої політики, колишні урядовці та посли США.

«Росія порушує один з найстаріших і найсвятіших для Америки принципів: свободу судноплавства у міжнародних водах. Росія не зупиниться, доки Захід не підвищить геополітичну ціну для неї», – ідеться у листі.

Як зазначили автори документу, інцидент у Керченській протоці не є поодиноким – це лише епізод у послідовній політиці Кремля.

«Росія нині прагне розширити анексію (Криму – ред.), намагаючись встановити контроль над морським простором навколо півострова», – підкреслили автори документа.

Вони додали, що в разі успіху Москва суттєво послабить «партнера» Вашингтона Україну і відрізати українські порти у Бердянську і Маріуполі від світу.

Автори листа впевнені, що всього цього можна уникнути, якщо підвищити для Росії «ціну агресії».

Вони радять Трампу піти на наступні кроки для подальшої підтримку України:

імплементувати і вводити всі існуючі нині американські санкції проти Росії «у найповнішому дозволеному законом обсязі»;

надати Україні додаткову допомогу у секторі безпеки, в тому числі підвищити боєздатність українських ВМС, надавши радари, ракетні системи берегової охорони, розвіддані та патрульні кораблі;

вплинути на європейських партнерів, щоб вони повністю виконували запроваджені ними санкції і закликати НАТО до постійної присутності у Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства;

негайно запровадити нові чи розширити існуючі обмеження для російської фінансової системи;

Трампа також закликали переконати уряд Німеччини відмовитися від будівництва «Північного потоку – 2».

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.