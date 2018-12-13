США підтримали Україну і діють щодо Кремля хірургічно точно (огляд преси)

Палата представників Конгресу США продемонструвала надзвичайно сильну підтримку України, ухваливши одразу три важливі резолюції, констатує газета «День». По-перше, Палата представників, вслід за сенатом США, визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. По-друге, було ухвалено резолюцію «На підтримку України», де засуджується агресія Росії у Керченській протоці. По-третє, нижня палата американського Конгресу ухвалила резолюцію щодо протидії будівництву газопроводу «Північний потік-2». Експерти газети коментують значення ухвалених резолюцій. Так, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХ» Михайло Гончар переконаний, що цей документ є продовженням американських зусиль з нейтралізації «Північного потоку-2». Це хід в абсолютно правильному напрямку, оскільки йдеться саме про санкції щодо компаній, які технічно реалізують цей проект. Тобто США діють хірургічно точно, беручи до уваги те, що російська сторона без участі відповідних компаній підрядників технічно неспроможна реалізувати це будівництво. Вашингтон бачить, що «м’які» європейські санкції проти Росії її не зупиняють, а, навпаки, стимулюють до подальшої експансії, і не тільки проти України. Тому США пропонують нові санкційні пакети більш жорсткого характеру. Логічно, що напрямок головного удару має бути спрямований саме на російський енергетичний експорт як такий, що приносить режиму в Кремлі доходи, необхідні для путінських воєн. США попередніми пакетами технологічних санкцій уже значною мірою обмежили можливості Росії щодо розширення програм видобутку енергетичних ресурсів. Через американські санкції були згорнуті масштабні проекти освоєння арктичного шельфу, які мали б принести не просто мільярди, а сотні мільярдів доларів прибутків російським компаніям, насамперед державній «Роснефть». У даному разі це також пакети, спрямовані на те, щоб вразити Росію в її слабке місце. Президент Трамп дуже високо підняв планку, коли аргументував скасування зустрічі з Путіним в Аргентині утриманням українських моряків і суден, зазначає директор Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук. Тепер Білому дому надзвичайно важливо утримувати цю планку. Натомість поки що бачимо домінування політики правильних слів, а політика рішучих дій помітно відстає, зазначає експерт.

Кремль щоразу далі посуває межу дозволеного і поводиться нахабніше. Диктатора зупинить тільки неминучість кари, його неможливо вмовити чи переконати, стверджує в тижневику «Країна» психіатр професор Каліфорнійського університет Джеймс Феллон. Він вважає, що суспільства обирають собі тиранів у владу через минуле. Коли велика група людей багато років жила в рабстві чи тиранії, вона стане значно агресивніша і пасивніша. Це дві сторони однієї медалі. Людина природно реагує на агресію, ховається від сильнішого чи б’є слабшого. Для змін на генетичному рівні потрібен потужний вплив зовнішнього середовища протягом щонайменше трьох поколінь. Тобто десь років 80. У випадку росіян – це 300 років кріпацтва й царської деспотії та 70 років радянського тоталітарного експерименту. Так в Росії утворився прошарок тих, хто мав бути або дуже агресивний, або дуже пасивний, щоб вижити в умовах гноблення. Така була раціональна для виживання стратегія. Це пояснює, чому росіяни вибрали сильну руку тиранії і зневажають м’якість демократії. Також – їхню агресивну щоденну поведінку. У демократичний спосіб обрали собі тирана 20 років тому. Це був вибір на генетичному рівні. Путін у Росії не міг не з’явитися. Якби не він, знайшли б подібного, переконаний професор.

Газета «Сегодня» підсумовує, чим відзначився український уряд в 2018 році, а також оцінює чиновників за підсумком їхньої роботи. І хоча середня оцінка Кабміну коливається між «добре» і «задовільно», у кожного окремо взятого міністерства свої досягнення і недоробки, зазначає видання. Так, хоча Мінфін і відзначився в цьому році рекордно раннім бюджетом, скандал зі звільненням міністра Олександра Данилюка позначився на підсумковій оцінці. Схвально оцінюють експерти видання роботу Міністерства охорони здоров'я. Адже відомство наважилось на реформи, і невпинно вело боротьбу з корупцією в медичних вишах, що забезпечило вотчині Уляни Супрун позначку «відмінно». Міністерство освіти може похвалитися запуском програми «Нова українська школа». Тепер діти будуть вчитися 12 років, а вчителі почнуть ставити оцінки тільки в третьому класі. Крім того, школярів навчатимуть соціальної взаємодії, застосування знань на практиці, критичного мислення і творчості. Загалом, експерти видання переконані, що уряд відпрацював на «четвірку з мінусом».

Газета «Сегодня» переконує, що водіям не тільки в грудні цього року, а й в наступному році доведеться менше витрачатися на паливо. Причому економія може скласти до 10% бензину і дизелю, а також до 12% на автогаз. Експерти видання прогнозують стійке довгострокове зниження світових цін на нафту. Утім, економісти не очікують, що через зниження цін на паливо подешевшають товари і послуги. Навіть в автоперевезеннях, де витрати на паливо до 50% собівартості, зниження навряд чи буде, – прогнозують експерти. Перевізники зможуть обґрунтувати неможливість зменшити ціну квитка зростанням витрат на запчастини, підвищенням зарплат, нарешті, тим, що вони вкладуть прибуток у закупівлю нових автобусів.