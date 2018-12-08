Порошенко про Керченську кризу: В цій ситуації Росія протистоїть всьому світу

Президент України Петро Порошенко заявив у інтерв’ю Fox News, що Росія блокує судноплавство в українських територіальних водах в Азовському морі.

«В цій ситуації Росія протистоїть всьому світу. Росія блокує свободу судноплавства в українських територіальних водах», – підкреслив він.

Президент наголосив, що Україна діє в рамках Конвенції ООН про свободу судноплавства, а також двосторонньої українсько-російської угоди, де визначено спеціальний статус Керченської протоки та Азовського моря. «І це українські і російські води – як Керченська протока, так і Азовське море», – зауважив Порошенко.

Коментуючи інцидент у Керченській протоці президент зазначив, що українські військові судна в рамках міжнародних угод не повинні були робити запит, або просити будь-якої іншої форми погодження від РФ.

Глава держави наголосив, що всі російські компанії, що працюють в Керченській протоці, знаходяться у санкційних списках США та Євросоюзу і співпраця з ними не є законною.

Він зазначив, що необхідно мати сценарій як відновити свободу судноплавства, як зупинити незаконну окупацію Керченської протоки та Азовського моря.

«Президент нагадав, що Україна має два порти на Азовському морі у Маріуполі та Бердянську, через які проходить 40% нашого експорту продукції металургійної промисловості. Він зазначив, що блокада, окупація Азовського моря має значні економічні наслідки», – зазначили у прес-службі президента.

Порошенко підкреслив, що прохід через Керченську протоку заблокований і для суден, які ходять під прапорами країн Європейського союзу. «В цій ситуації російським суднам має бути заборонений вхід у європейські та американські порти», – наголосив він.

Порошенко додав, що Україна готова до координації дій з партнерами у цьому питанні.

Читайте також: Захоплені Росією українські моряки: хто вони і що з ними​

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, які йшли з Одеси до Маріуполя, і захопили три кораблі й 24 членів їхніх екіпажів. Троє українських військових при цьому були поранені.

Росія звинувачує захоплених українських моряків у «незаконному перетині державного кордону». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження воєнного стану у низці областей України.