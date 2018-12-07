Опори танцюють, Керченський міст росте: що відбувається з російським «будівництвом століття»

Опори Керченського мосту рухаються одразу на трьох ділянках, що ставить під загрозу будівництво залізничної частини, акцентують увагу в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій України.

За інформацією українського Міністерства, опори Керченського мосту на окремих ділянках за рік пересунулися на відстань до дев'яти сантиметрів. Зсув стався недалеко від узбережжя Криму, в центральній частині мосту й трохи далі ‒ на острові Тузла.

«Працівники Державтоінспекції зафіксували те, що конструкція Керченського мосту не є стабільною... Частина опор, скажімо, піднімаються, частина опор опускаються. Це говорить про те, що є динамічні зміни», ‒ розповів перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юсуф Куркчі.

Опори просідають і піднімаються зі швидкістю від десяти до дев'яноста міліметрів на рік. Це видно на супутникових фото, опублікованих українським міністерством у Facebook. Такі відомості викликали гарячі дискусії в соціальних мережах.

«Черговий фейк, скільки було розмов до початку та під час будівництва, скільки «експертів», «доказів», що міст неможливо збудувати, що він впаде тощо. І нічого з цього не сталося», ‒ написав користувач Діма Усачов.

«Щоб за півроку його існування (автомобільної частини) можна було отримати такі точні відомості, у мене виникли сумніви. Коли ж порився в Інтернеті, то зрозумів, що супутникові радарні відомості існують і можна проводити моніторинг», ‒ вказав у коментарях Микола Лемехов.

Google може

Обчислити міліметрові зсуви в конструкціях мостів, навіть дистанційно, цілком можливо, кажуть в українському міністерстві.

«Якщо, грубо кажучи, Google може 3D-картинку малювати з точністю до сантиметрів, то чому ми не можемо стежити за стабільністю тих чи інших конструкцій у тих же вимірах?» ‒ підтверджує Куркчі.

Рік тому на одній із опор мосту фахівці зафіксували мітку з координатами, від неї прив'язалися до нерухомої точки, наприклад, вершини скелі, координати якої відомі та стабільні.

Упродовж року робили супутникові знімки й за цей час помітили, що опора істотно просіла. На скільки саме міліметрів, вирахувала комп'ютерна програма.

Мостобудівник Петро Коваль каже, що просідання або підняття окремих конструкцій мостів від одного сантиметра й до дев'яти ‒ не критичне.

«На мостах обов'язково передбачаються деформації. Деформації досить значні. Скажімо, коли пролітна будова мосту ‒ 100 метрів, то передбачається, що температурні деформації можуть бути до восьми сантиметрів. Для цього ставляться деформаційні шви, щоб їх гасити», ‒ каже інженер-мостобудівник.

Але чи втримається Керченський міст, інженер прогнозувати не наважується. Каже: треба більше відомостей, за об'єктом необхідно постійно спостерігати.

«Інша справа, що все-таки, коли ці деформації будуть прогресувати, коли вони будуть збиратися, можуть тоді бути якісь серйозні проблеми», ‒ вважає Коваль.

У тому, що може зупинитися будівництво залізничної частини мосту, переконаний російський гідрогеолог Юрій Медовар. Коли опори просідають синхронно ‒ це нормальне явище, пояснює він, але на Керченському мосту вони рухаються в протилежних напрямках.

«Ось у нас одна опора, через 30 метрів ‒ друга опора. Так ось, одна опора просідає, друга піднімається. Це дуже небезпечно для залізничного мосту, тому що рейки там мають бути ювелірно рівними. І якщо у вас відбудеться такий ось перекіс, рейки можуть «встати на рак» ‒ і паротяг зійде з рейок. Це дуже небезпечно», ‒ коментує гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар.

Нерівномірний рух опор ускладнить будівництво залізничного переходу мостом, вважають і в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій України.

«Якщо ця динаміка збережеться, а всі передумови, що вона збережеться, вона пов'язана з нестійкістю ґрунтів та з самою складністю конструкції, то, можливо, ми будемо свідками того, що буде переноситися і надалі пуск залізничної частини цього мосту», ‒ говорить Юсуф Куркчі.

Будували, будували й нарешті...

У Росії офіційно не коментували інформацію, поширену українським міністерством. Будівельники відрапортували, що завершили будівництво всіх трьохсот семи опор для залізничного мосту.

«Робота була досить складною, проходила в непростих погодних умовах. Але, незважаючи на це, з невеликим випередженням будівельники завершили всі залізничні опори», ‒ розповів заступник гендиректора з інфраструктурних проектів компанії «Будгазмонтаж» Леонід Риженькін.

Але навіть якщо залізничну частину добудують, не факт, що міст здадуть в експлуатацію, вважають експерти.

«Там проблеми почнуться, як тільки залізницею піде потяг ‒ приблизно 100 тонн, навантажений вагон (потяг іде ‒ приблизно 60 вагонів, це шість тисяч тонн), тоді потрібно дивитися», ‒ каже Юрій Медовар.

А поки російське «будівництво століття» тріщить по швах. У квітні, ще до відкриття мосту, тріснула одна з опор, і це фото потрапило в інтернет. А на початку жовтня у воду впав весь проліт мосту ‒ між Тузлинською косою та островом Тузла. Тоді все списали на несправність домкрата.

Керченський міст може приховувати й інші несподіванки. Адже його не випробували належним чином і повного навантаження на міст не давали. Тільки Путін проїхав з двадцятьма порожніми КамАЗами.