Прогін Керченського мосту, що з’їхав у море, змогли підняти тільки через три тижні

Прогін Керченського мосту, що з’їхав у море на початку місяця, підняли з води. Про це повідомили у інфоцентрі транспортного переходу.

«Будівельники витягли з води блок залізничного прогону мосту. Металевий елемент прогону минулого тижня розрізали на п’ять частин, підняли плавкраном і вивезли на складський майданчик на острові. Найближчим часом очікується поставка заводом-виробником нової металоконструкції», – мовиться у повідомленні.

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Прогін залізничної частини Керченського мосту з’їхав у воду під час монтажу конструкції 4 жовтня. Аварія сталася на морській ділянці будівництва між Тузлинської косою і однойменним островом, коли елемент мосту опускали на опори.

Причиною інциденту у відомстві назвали технічну несправність однієї з домкратних систем.