Проліт залізничної частини Керченського мосту з’їхав у воду під час монтажу конструкції, повідомили кримські ЗМІ з посиланням на російське управління доріг «Тамань».

Аварія сталася на морській ділянці будівництва між Тузлинської косою і однойменним островом, коли елемент мосту опускали на опори.

Причиною інциденту у відомстві назвали технічну несправність однієї з домкратних систем. Ніхто з будівельників не постраждав

Опори мосту також вціліли, конструкцію, яка впала в воду, планують витягнути на поверхню.

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15 травня відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини Керченського мосту, який з’єднує Росію з анексованим нею Кримом. У заході взяв участь президент Росії Володимир Путін.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019 року.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році – після анексії Криму.

Євросоюз офіційно запровадив санкції стосовно компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту. Рішення від 30 липня опубліковано в Офіційному журналі ЄС.