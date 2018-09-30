«Ніякої радості міст не приніс»: чи привезуть вантажівки з Росії дешеві продукти до Криму?

Першого жовтня мають запустити рух вантажного транспорту через Керченський міст ‒ про це повідомив керівник Росавтодора Роман Старовойт, пише ТАСС. Російський чиновник розповів, що фахівці провели роботу «із влаштування верхнього шару асфальтобетону на автомобільному підході з боку Керчі» й встановили стаціонарні комплекси догляду, «які мають бути введені в експлуатацію першого жовтня».

Роман Старовойт наголосив, що «підготовлена інфраструктура для приймання й комфортного безпечного руху як легкових автомобілів, так вантажних транспортних засобів, та автобусів». Фахівці Росавтодора, орієнтуючись на вантажні потоки через Керченську поромну переправу, вважають, що за добу мостом зможуть проїжджати близько 700 фур і більше.

Виконавчий директор Кримського відділення громадської організації малого та середнього бізнесу «ОПОРА РОССИИ» Сергій Діюк вважає, що відкриття вантажного руху істотно полегшить життя бізнесу.

‒ Сподіваємося, що постачання почнуться швидше, адже логістика коштуватиме менше, ніж через поромну переправу. Наскільки я спостерігаю, в бізнесі люди радіють, бо, коли переправа стоїть, вони не можуть по два-три дні завезти якийсь товар. Зрозуміло, що в Криму дефіциту немає, але основа нормальної стабільної роботи ‒ своєчасний розрахунок, а це вже в принципі дасть гроші.

Український інженер-мостобудівник, головний інженер проекту компанії «Союзтранспроект» Георгій Росновський розробляв проект мосту через Керченську протоку на початку 1990-х і міркує про міцність російського проекту.

‒ Що стосується руху вантажного транспорту з 1 жовтня, то міст ще остаточно не добудований. Там тільки велика кількість легкового руху, але зараз вона менша буде ‒ погода прохолодніша, курортний сезон закінчується. Що ж до міцності, можна багато грошей вбухати й паль багато зайвих зробити, так що конструкція може бути дуже міцною, але за технічною характеристикою ‒ питання. Там же розраховували не тільки на важкий рух, але й на перспективне ускладнення. Якщо вони встигли це збудувати, значить, нормально все.

Прихід такої кількості фур позначиться на повітрі дуже негативно

Керівник громадського руху «Вільний Крим» Віталій Хомутов вважає, що додаткові вантажівки принесуть Криму тільки екологічні проблеми.

‒ Оптимісти вірять в те, що з 1 жовтня ціни якось знизяться на деякі продукти. Песимісти вже не вірять і не сподіваються. А реалісти знають, що підвищення цін продовжиться, як це ми вже спостерігаємо останні чотири з половиною роки. Ні про яке зниження, на жаль, не йдеться. Великі очікування були у кримчан у зв'язку з відкриттям мосту через Керченську протоку, але нічого, окрім заторів і загазованості, для звичайного обивателя він не приніс, ніякої радості. А враховуючи, що Крим позиціонується як здравниця, то прихід такої кількості фур позначиться на повітрі дуже негативно.

Радіослухач з Алушти підтримує песимістичну думку:

«Ось цей міст потрібний для того, щоб танки ще їхали, солдати, а для жителів Криму він нічого, окрім шкоди, не дасть. Одна загазованість! Хто привезе дешеві продукти до Криму? Таких дурнів немає й не буде. А привезуть те, що ми зараз їмо. Продукти погані! Молоко відкриєш пачку ‒ воно два тижні стоїть, не кисне. Так що я не знаю, для чого будували цей міст ‒ щоб шкоди більше зробити собі, людям та екології».

Розрахункова пропускна спроможність мосту становить до 50 тисяч автомобілів на добу, проблем з транспортуванням вантажів не буде

Колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава пояснює, чому вантажний рух довелося запускати на кілька місяців пізніше ніж легковий.

‒ Ніяких проблем з рухом вантажівок немає. Те, що він буде здійснюватися пізніше, ніж відкриття самого мосту, пов'язане не з самим мостом, а з тим, що пункти догляду перед в'їздом на міст і з боку Краснодарського краю, і з боку Криму не були готові до середини травня 2018 року. Зараз завершується будівництво цих пунктів і нової естакади з боку Криму, яка дозволить підозрілі вантажівки не пускати для проїзду на міст, а повертати, щоб вони перетинали протоку поромами. Це суто питання безпеки. Розрахункова пропускна спроможність мосту становить до 50 тисяч автомобілів на добу, так що проблем з транспортуванням вантажів не буде. Що ж до заторів, то до завершення будівництва траси «Таврида» від Керчі до Сімферополя й Севастополя на лінійних ділянках можливі тимчасові затори.

(Текст підготував Владислав Ленцев)