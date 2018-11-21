У МінТОТ заявили, що Керченський міст зміщується

Незаконно побудований Росією Керченський міст зміщується. Про це повідомили 20 листопада у міністерстві тимчасово окупованих територій.

«Такі висновки зроблені на основі інтерферометричного методу обробки даних космічних знімків зроблених зі сторони тимчасово окупованого Кримського півострову, та острова Тузли», – ідеться у повідомленні.

У міністерстві заявили, що виявлені зміщення арок мосту свідчать про нестабільність морського дна у місцях, де були встановлені опори.

«Складні погодні умови особливо у зимовий період в сейсмічно нестабільному районі можуть посилити дестабілізуючі фактори впливу на стійкість Керченського мосту», – зазначили у МінТОТ.

15 травня відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини Керченського мосту, який з’єднує Росію з анексованим нею Кримом. У заході взяв участь президент Росії Володимир Путін.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019 року.

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Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році – після анексії Криму.

Євросоюз офіційно запровадив санкції стосовно компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту. Рішення від 30 липня опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

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